    Yamuna Expressway पर हादसे के बाद सख्ती, स्कूली बसों को भी कराना होगा इसी महीने फिटनेस टेस्ट

    By Navneet Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:01 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोहरे में हो रहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन, लोक निर्माण विभाग, पुलिस को निर्देशित किया है। सभी स्कूली वाहन ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोहरे में हो रहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को परिवहन, लोक निर्माण विभाग, पुलिस को कार्रवाई करने को निर्देशित किया है। विभाग कार्रवाई करने में जुटे हैं। समस्त स्कूली वाहनाें की 31 दिसंबर तक फिटनेस कराने के आदेश दिए गए हैं।

    सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन प्रवर्तन राजेश राजपूत ने विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अन्य व्यावसायिक वाहन स्वामियाें को फिटनेस कराने के निर्देश दिए हैं। हेड लाइट, बैक लाइट, क्लच सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, वाइपर, रेडियम पट्टी, खिड़की आदि सही कराकर फिटनेस करानी होगी।

    मानक पूरे न करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने आदेशित किया कि किसी भी स्कूली वाहन से दुर्घटना होने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। एक्सप्रेस वे प्रबंधन ने कार व जीप के लिए गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रक व बस के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है।