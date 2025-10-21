मथुरा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से कई ट्रेनें प्रभावित

जागरण संवाददाता, मथुरा। छटीकरा और आझई रेलवे स्टेशन के बीच मंगलवार की रात मालगाड़ी बेपटरी हो गई। कोयला से भरी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी (वैगन) से उतर गए। करीब आठ सौ मीटर स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए। ओएचई टूट गई। रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। अप और डाउन लाइन पर रेल संचालन रोक दिया गया। हादसा होने के साथ ही रेलवे अधिकारी घटनास्थल पहुंच गए। संबंधित स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया गया।

रेलवे की टीम बेपटरी हुए डिब्बों को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए। रात 10 बजे तक चौथी लाइन से ट्रेनों को गुजारने का काम शुरू हुआ। इस कारण एक दर्जन ट्रेनों के प्रभावित होने से सफर करने वाले यात्रियों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ गया। जंक्शन रेलवे स्टेशन से तमाम यात्री अन्य साधनों से गंतव्य के लिए रवाना हुए तो तमाम लोग स्टेशन पर ही ट्रैक चालू होने का इंतजार करते दिखाई दिए। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

मंगलवार की रात वृंदावन रोड-अझई रेलवे स्टेशनों के मध्य दिल्ली की तरफ जा रही कोयला से भरी मालगाड़ी 8.03 बजे पटरी से उतर गई। 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। अप, डाउन, थर्ड लाइन प्रभावित हुईं। प्रथमदृष्टया माना जा रहा है, डिब्बों की कपलिंग खुलने के कारण घटना हुई है। गाड़ी का इंजन गाड़ी से अलग होकर आगे खड़ा हो गया।

डिब्बे पटरी से उतरने के कारण रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। ओचएचई टूट गई और स्लीपर भी क्षतिग्रस्त हुए। अप रूट की मेवाड़, हरिद्वार-बांद्रा एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस प्रभावित हुई। डाउन रूट की नंदादेवी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस प्रभावित हुई।

डाउन रूट की पंजाब मेल रात 8.20 और सोगरिया एक्सप्रेस रात 8.15 बजे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो गईं। दिल्ली की तरफ से अंतिम गाड़ी शाम 7.15 बजे गोंडवाना एक्सप्रेस निकली। वहीं घटना की जानकारी होते ही जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अधिकारी सतर्क हो गए। स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क खोली गई।