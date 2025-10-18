Language
    मथुरा में जिंदा जला युवक, बिजली का तार CNG कार पर गिरा; धमाके के साथ लग गई आग

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:59 AM (IST)

    मथुरा के मांट क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई। खेत में बिजली का तार गिरने से सीएनजी कार में आग लग गई और एक 25 वर्षीय युवक जिंदा जल गया। हाईटेंशन तार टूटने से यह हादसा हुआ, जिसमें सीएनजी टैंक में धमाका हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। मांट क्षेत्र में शनिवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खेत में बिजली के तार गिरने से कार में भीषण आग लग गई। सीएनजी से चलने वाली गाड़ी धमाके के साथ पूरी तरह जलकर खाक हो गई।कार में बैठा एक युवक जिंदा जल गया।

    मांट क्षेत्र के कस्बा निवासी 25 वर्षीय अंकित ग्लैंजा टोयोटा कार से अपने खेत पर शुक्रवार रात साढ़े आठ बजे घूमने गए थे। इसी दौरान अचानक हाईटेंशन तार टूटकर सीधे गाड़ी पर गिर गया। इससे कार में भीषण आग लग गई। कार में लगा सीएनजी टैंक धमाके के फट गया।

    देखते ही देखते आग की लपटों ने गाड़ी को निगल लिया और उसमें बैठे अंकित की मौके पर ही झुलसकर मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसपास के ग्रामीणों में घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख व्याप्त है।

    लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जर्जर तारों की मरम्मत न होने से आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।