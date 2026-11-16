पद्मश्री रमेश बाबा को श्रद्धांजलि देने बरसाना जाएंगे CM योगी, मथुरा के दीनदयाल धाम में चिंतन बैठक आज

जागरण संवाददाता, मथुरा। भाजपा की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पंडित दीनदयाल धाम, परखम स्थित दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पर सोमवार और मंगलवार को होने वाली दो दिवसीय चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। वह सोमवार को सुबह 11.10 बजे निरीक्षण भवन लोक निर्माण विभाग, फरह पहुंचेंगे। सुबह 11.40 बजे बैठक स्थल पर पहुंचेंगे और बैठक में भाग लेंगे।

रात्रि विश्राम करेंगे। मंगलवार को भी वह बैठक में प्रतिभाग करेंगे। सीएम अगले दिन बरसाना में दिवंगत पद्मश्री रमेश बाबा को भी श्रद्धांजलि देने जाएंगे और यहां से सीधे आगरा होते हुए लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सपना श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का था ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा का भी सपना श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का था। वर्ष 2015 में यमुना को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए जिस तरह व्यापक जनांदोलन खड़ा हुआ था, उसी तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान की मुक्ति के लिए भी एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता पर बाबा जोर देते थे। आज यह आंदोलन देश-दुनिया में विस्तार ले रहा है। इसमें हिंदू समाज की भागीदारी एक नई गाथा लिखेगी।