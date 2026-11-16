आगरा में हवा हुई खतरनाक: AQI 409 और 404 दर्ज, राजेश्वर मंदिर और अर्जुन नगर में बढ़ा प्रदूषण

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में रविवार को आगरा स्मार्ट सिटी के राजेश्वर मंदिर और अर्जुन नगर स्थित सेंसर पर रात 10 बजे हवा खतरनाक स्थिति में दर्ज की गई। राजेश्वर मंदिर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 409 और अर्जुन नगर तिराहा पर 404 रहा।

हवा में धूल कणों की मात्रा मानक 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के चार गुणा से अधिक और अति सूक्ष्म कणों की मात्रा मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का तीन गुणा रही। हवा में कार्बन मोनोआक्साइड अधिक होने से सिरदर्द की समस्या रही।

मानक से चार गुणा धूल कण, तीन गुणा अति सूक्ष्म कण आगरा स्मार्ट सिटी के 15 सेंसर पर हवा बहुत खराब और चार सेंसर पर खराब स्थिति में दर्ज की गई। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानीटरिंग स्टेशनों में से केवल फतेहपुर सीकरी स्थित स्टेशन पर हवा खराब स्थिति में रही। अन्य स्टेशनों पर हवा मध्यम स्थिति में दर्ज की गई।