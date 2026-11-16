UP Weather: बारिश ने बदला मौसम, तीन दिन में और बढ़ेगी सर्दी; IMD का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather: पिछले दो दिनों से धुंध, स्माग और कोहरे के चादर में लिपटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया। राजधानी में रविवार को धूप खिलने से लोगों को कुछ राहत मिली। आसमान साफ होने के साथ ही दृश्यता में भी सुधार हुआ और धुंध का असर पहले के मुकाबले कम नजर आया। धूप निकलने के बाद भी हवा की सेहत में खास सुधार नहीं हुआ। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार तीसरे दिन भी 300 के पार बना रहा। वहीं, पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश हुई।

30.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इटावा में न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद शाहजहांपुर में 14.2 डिग्री, कानपुर शहर में 14.4 डिग्री और मुजफ्फरनगर में 14.9 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। पश्चिमी यूपी में बारिश होने की वजह से अगले तीन दिनों में पूरे प्रदेश में तापमान में छह-सात डिग्री सेल्सियस गिरवाट देखने को मिल सकती है।