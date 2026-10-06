मथुरा में पंडित दीनदयाल स्मृति मेला महोत्सव की कल: 21 महामंडलेश्वर जुटेंगे, 8 को आ सकते हैं सीएम योगी

संवाद सूत्र, फरह (मथुरा)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मेला महोत्सव का बुधवार से शुरू होने जा रहा है। 21 महामंडलेश्वरों के समागम से मेला महोत्सव का शुभारंभ होगा। इसमें स्वदेशी स्वावलंबन और संस्कृति की थीम पर कार्यक्रम होंगे। दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है। आसपास के गांवों में स्मृति पर बधाई गीतों का सिलसिला शुरू हो गया है।

21 महामंडलेश्वरों के समागम से होगा मेला महोत्सव का शुभारंभ मेला मंत्री मनीष रावी ने बताया, चार दिवसीय मेला का शुभारंभ सात अक्टूबर की सुबह नौ बजे कलशयात्रा, विद्यालय घोष व हवन यज्ञ में आहुति देकर संतों के समागम से शुरू होगा। नोएडा की टीम द्वारा राष्ट्रीय स्तर का नृत्य नाटक का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। दोपहर दो बजे रंगोली, लोकगीत सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। रात्रि 10 बजे से रसिया दंगल का आयोजन किया जाएगा।