आगरा में त्रेतायुग का अनुभव, आज निकलेगी ऐतिहासिक राम बरात; 168 झांकियां और ऐरावत हाथी पर होंगे श्रीराम

जागरण संवाददाता, आगरा। ढोल-नगाड़ों की गूंज, सनातन धर्म की पताकाएं, आस्था से सजी झांकियों का कारवां और ऐरावत हाथी वाले रथ पर विराजमान रघुवर... मंगलवार को जब उत्तर भारत के पारंपरिक श्रीरामलीला महोत्सव की ऐतिहासिक रामबरात निकलेगी, तो आगरा त्रेतायुग की अयोध्या का रूप लेता नजर आएगा। रामबरात सिर्फ झांकियों का जुलूस नहीं, सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, देशभक्ति, आध्यात्मिकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा। 168 झांकियों से सजी वरयात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत के साथ समसामयिक संदेश दिखाई देंगे।

श्रीरामलीला कमेटी के अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि रामबरात का शुभारंभ दोपहर ठीक तीन बजे रावतपाड़ा चौराहा से गणेशजी की झांकी के साथ होगा।

विधायक ने कहा कि शुरुआती पांच झांकियां गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों की होंगी। सभी झांकियां दरेसी नंबर एक पर एकत्र होकर निर्धारित क्रम में आगे बढ़ेंगी। हमारा लक्ष्य है कि रात 11 बजे तक बारात की सभी झांकियां बेलनगंज पहुंच जाएं, ताकि अगले दिन जनकपुरी स्थित गणपति किंग्स काउंटी में प्रभु श्रीराम के स्वरूप समय पर पहुंच सकें।

ऐरावत पर रघुवर, आगे चलेगा लक्ष्मी-नारायण का रजत रथ रामबरात में सबसे मनोहारी दृश्य तब दिखेगा, जब प्रभु श्रीराम ऐरावत हाथी वाले रथ पर सवार होकर वरयात्रा में शामिल होंगे। अनुज लक्ष्मण शेषनाग वाले रथ पर और भरत-शत्रुघ्न अपने-अपने रथ पर विराजमान होंगे। चारों भाइयों के आगे श्रीलक्ष्मी-नारायण का रजत रथ अगवानी करता चलेगा। शृंगार कमेटी प्रभारी राहुल शर्मा ने बताया कि चारों भाइयों के मुकुट और पोशाक पिछले दो माह से बारहद्वारी में तैयार किए जा रहे हैं। रजत मुकुटों और पारंपरिक पोशाकों से चारों स्वरूपों की दिव्यता और निखरेगी।

रामबरात में दिखेगा लघु भारत रामबरात प्रभारी प्रवीण स्वरूप बंसल ने बताया कि रामबरात में लघु भारत की झलक दिखेगी। दक्षिण से उत्तर भारत तक के प्राचीन मंदिरों की झांकियां शामिल होंगी। इनमें मीनाक्षी मंदिर, सेठ सांवरिया मंदिर, वैष्णो देवी, मेवों से बने बालाजी और कैलाश मानसरोवर की झांकियां प्रमुक हैं। आठ फीट के गणेश जी हाथ जोड़कर प्रभु श्रीराम की अगवानी करेंगे। पांच मूषकों के साथ गणेशजी, शिव-पार्वती के साथ गणेशजी के स्वरूप दिखाई देंगे। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सांस्कृतिक झलक के साथ नींब करौरी बाबा और शैय्या पर भीष्म पितामह की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी।