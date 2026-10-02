एशिया की ऐतिहासिक राम बरात छह को: 2500 पुलिस और PAC जवान संभालेंगे सुरक्षा, जोन में बांटा आगरा

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: प्रभु श्रीराम की बरात और जनकपुरी आयोजन के लिए सुरक्षा का खाका पुलिस ने तैयार कर लिया है। श्रीराम की बरात छह अक्टूबर को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में निकलेगी। श्रीराम बरात के मन:कामेश्वर मंदिर से जनकपुरी तक के मार्ग को चार सुपर जोन एवं आठ जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन का प्रभारी अपर पुलिस उपायुक्त एवं एसीपी को बनाया गया है।

श्रीराम बरात के मार्ग पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही छतों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस के साथ एक हजार पीएसी जवानों को तैनात किया गया है। मन:कामेश्चर मंदिर से जनकपुरी तक मार्ग को चार सुपर जोन में बांटा गया प्रभु श्रीराम बरात की शुरुआत पुराने शहर से होती है। जो शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में घूमने के बाद जनकपुरी पहुंचती है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बतायसा कि राम बरात और जनकपुरी आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार है। सुपर जोन का प्रभारी अपर पुलिस आयुक्त या एसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे। जबकि जोन का प्रभारी एसीपी स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। जबकि 10 से 12 झांकियों को एक एसीपी, एक इंस्पेक्टर एवं 20 से अधिक उप निरीक्षकों व आरक्षियों की मौजूदगी में निकाला जाएगा।

घरों की छतों पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी, स्वरूपों की सुरक्षा को 2,500 पुलिसकर्मी श्रीराम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के स्वरूप की सुरक्षा को विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए 1,500 आरक्षी और एक हजार पीएसी जवान लगाए गए हैं। पुलिस लाइन में गुरुवार को बैंड संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक की।