आगरा की श्रीराम बरात में शामिल हो सकते हैं सीएम योगी, राजा दशरथ-रानी कौशल्या ने दिया न्योता

जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर भारत के पारंपरिक श्रीरामलीला महोत्सव के मुख्य आयोजनों को लेकर तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। श्रीराम लग्न उत्सव और ऐतिहासिक श्रीराम बरात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है।

गुरुवार को रामलीला में राजा दशरथ के स्वरूप संजय सिंघल (सादाबाद वाले) और रानी कौशल्या की स्वरूप नीता सिंघल ने लखनऊ स्थित लोकभवन में मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें पांच अक्टूबर को होने वाले श्रीराम लग्न उत्सव और छह अक्टूबर को निकलने वाली भव्य श्रीराम बरात में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए आयोजन में शामिल होने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने रामलीला महोत्सव के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दीं। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के स्वरूप में मुख्यमंत्री से हुई भेंट को लेकर रामलीला परिवार में खास उत्साह है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे कहा कि आगरा की ऐतिहासिक रामलीला में राजा दशरथ और रानी कौशल्या का स्वरूप धारण करना अपने आप में सौभाग्य और गौरव की बात है। भगवान श्रीराम की लीला भारतीय संस्कृति, आस्था और संस्कारों की जीवंत अभिव्यक्ति है।

ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज में मर्यादा, संस्कार और सद्भाव का संदेश पहुंचता है और नई पीढ़ी को भगवान श्रीराम के आदर्शों से परिचित होने का अवसर मिलता है। उन्होंने रामलीला आयोजन को और अधिक भव्य व प्रभावशाली बनाने की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति और रजत सिंघल भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री के शुभाशीष से भव्य होगा आयोजन राजा दशरथ स्वरूप संजय सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर हमें प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हुई। राजा दशरथ का स्वरूप निभाना मेरे लिए सिर्फ रामलीला का पात्र निभाना नहीं, प्रभु श्रीराम की सेवा का सौभाग्य है। मुख्यमंत्री के मिले शुभाशीष से रामलीला परिवार को नया उत्साह मिला है।

पांच अक्टूबर को श्रीराम का लग्न उत्सव वाटरवर्क्स स्थित अग्रवन में श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में आयोजित किया जाएगा। छह अक्टूबर को पारंपरिक श्रीराम बरात निकलेगी। श्रीराम लग्न उत्सव में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संरक्षक दिनेश चंद्र (बड़े दिनेश जी) ने भी उपस्थित रहने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।