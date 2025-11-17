Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहन की नगरी में सड़क पर बैठ मध्यप्रदेश के सीएम Mohan Yadav ने किया भोजन, पत्तल पर खाई चूल्हे की रोटी

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोहन की नगरी में सड़क के किनारे बैठकर भोजन किया। उन्होंने पत्तल पर चूल्हे की रोटी का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री का यह सादगीपूर्ण अंदाज लोगों को खूब पसंद आया।

    prefferd source google
    Hero Image

    धीरेंद्र शास्त्री के साथ सड़क पर बैठकर भोजन करते मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव। फोटो: जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली के छतरपुर से चली सनातन हिंदू एकता यात्रा रविवार को वृंदावन पहुंची। जैंत में रात्रि विश्राम किया और सुबह जब अगले पड़ाव के लिए पहुंची तो मध्य प्रदेश के सीएम डा. मोहन यादव भी पहुंचे। बीच यात्रा में शामिल हुए, कुछ दूर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ चले और फिर एक स्थान पर जमीन पर बैठकर उनके साथ भोजन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्रा में चल रहे एक परिवार को भी अपने पास बिठा लिया। शास्त्री और सीएम का यह अंदाज सबको भा गया। सुबह करीब 11 बजे सीएम मोहन यादव का हेलीकाप्टर जीएलए विवि में बने हेलीपैड पर उतरा, कुलपति प्रोफेसर अनूप कुमार गुप्ता ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। यहां से वह कार द्वारा जैंत से वृंदावन की ओर बढ़ रही पदयात्रा के लिए निकले।

    GLA VC

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्वागत करते जीएलए के कुलपति प्रो. अनूप कुमार गुप्ता। 

     

    जैंत और छटीकरा के बीच सीएम ने अपनी गाड़ी छोड़ दी। फिर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को प्रणाम किया। उनके साथ कुछ दूर तक यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की सफलता की बधाई दी। फिर यात्रा के दौरान ही दोनों सड़क पर बैठ गए।

    जमीन पर बैठकर पत्तल में रोटी सब्जी खाई। सीएम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह अंदाज देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर धीरेंद्र शास्त्री ने एक परिवार को अपने पास बुलाया और बैठा लिया। बच्ची को भी भोजन दिया। करीब बीस मिनट तक यात्रा में रुकने के बाद सीएम मोहन यादव वापस कार से जीएलए विवि पहुंचे और यहां से हेलीकाप्टर से वापस हो गए।