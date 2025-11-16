Language
    श्रीधाम एक्सप्रेस में बम की सूचना: यात्रियों में मच गई खलबली, मथुरा में हुई गाड़ी की चेकिंग

    By Navneet Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    जबलपुर से निजामुद्दीन जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से मथुरा जंक्शन पर अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने डॉग स्क्वायड के साथ ट्रेन की गहन तलाशी ली, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने पर ट्रेन को रवाना किया गया और यात्रियों ने राहत की सांस ली।

    गाड़ी की चेकिंग के लिए खड़ा दस्ता।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। जबलपुर से निजामुद्दीन जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस को बम की सूचना पर चेक किया गया। गाड़ी की चेकिंग देख यात्रियों में खलबली मच गई। हर कोई चेकिंग का कारण जानने की कोशिश करने लगा। गाड़ी में बम न मिलने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली और ट्रेन को रवाना किया गया।

    गाड़ी को चेक होते देख यात्रियों में मच गई खलबली

     

    श्रीधाम एक्सप्रेस के जनरल कोच में भोपाल में बम की सूचना मिली थी। इसके बाद गाड़ी को हर स्टेशन पर चेक किया जाने लगा। ट्रेन मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर सुबह 10.02 बजे पहुंची। ट्रेन के पहुंचने पर आरपीएफ, जीआरपी, डाग स्क्वायड पहुंच गए। गाड़ी के पिछले जनरल कोच को बारीकी से चेक किया गया। सीट आदि चेक की गईं। चेकिंग देख यात्री नीचे उतर आए। स्टेशन पर तैनात यात्री भी चेकिंग का कारण जानने लगे।

     

    झांसी, आगरा में भी की गई चेकिंग, नहीं मिला बम

     

    बम की सूचना पर चेकिंग होते देख यात्रियों को पसीने आ गए। यात्रा करने में सहम गए। जब ट्रेन में बम नहीं मिला तो सभी ने राहत की सांस ली। ट्रेन को सुबह 10.10 बजे गंतव्य की ओर रवाना किया गया। थाना आरपीएफ प्रभारी यूके त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल में ट्रेन के जनरल कोच में बम की सूचना मिली थी। इसके बाद ट्रेन को झांसी, आगरा के बाद मथुरा में भी चेक किया गया। ट्रेन में किसी तरह का कुछ नहीं मिला है।