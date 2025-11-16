श्रीधाम एक्सप्रेस में बम की सूचना: यात्रियों में मच गई खलबली, मथुरा में हुई गाड़ी की चेकिंग

जागरण संवाददाता, मथुरा। जबलपुर से निजामुद्दीन जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस को बम की सूचना पर चेक किया गया। गाड़ी की चेकिंग देख यात्रियों में खलबली मच गई। हर कोई चेकिंग का कारण जानने की कोशिश करने लगा। गाड़ी में बम न मिलने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली और ट्रेन को रवाना किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गाड़ी को चेक होते देख यात्रियों में मच गई खलबली श्रीधाम एक्सप्रेस के जनरल कोच में भोपाल में बम की सूचना मिली थी। इसके बाद गाड़ी को हर स्टेशन पर चेक किया जाने लगा। ट्रेन मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर सुबह 10.02 बजे पहुंची। ट्रेन के पहुंचने पर आरपीएफ, जीआरपी, डाग स्क्वायड पहुंच गए। गाड़ी के पिछले जनरल कोच को बारीकी से चेक किया गया। सीट आदि चेक की गईं। चेकिंग देख यात्री नीचे उतर आए। स्टेशन पर तैनात यात्री भी चेकिंग का कारण जानने लगे।