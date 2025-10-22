चांदी की हटरी में विराजमान हुए ठाकुर राधावल्लभ लाल, चौसर खेलते दर्शन कर श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। दीपावली की रात राधावल्लभ मंदिर में चौपड़ की बिसात बिछी। यहां घंटों शह-मात का खेल चला। कभी दांव भगवान कृष्ण की तरफ से चला तो कभी राधा रानी। घंटों चले शह-मात के खेल में जीत अंत में राधा रानी की हुई।

दीपावली पर पारंपरिक रूप से राधावल्लभ मंदिर में ठाकुरजी के सामने चौपड़ बिछाई गई। सेवायतों ने ठाकुरजी का प्रतिनिधित्व किया। रसिकों द्वारा चौसर के खेल पर पद खेलत चौपर मैन की माई, हास सिगार भाव अनुराग की सार बनी सुखदाई... गाया। आमने सामने बैठे सेवायतों में एक भगवान कृष्ण और एक राधारानी का प्रतिनिधित्व करते हुए पासे फेंक रहे थे। यहां भगवान के समक्ष चौपड़ बिछाई गई। ठाकुर राधावल्लभ लाल के चौसर खेलते दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत हो गए।