मथुरा महोली रोड पर कार नाले में गिरी, एक दोस्त की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, मथुरा। महोली रोड पर रमनलाल सोरवाला पब्लिक स्कूल के सामने शनिवार सुबह एक कार बैक करते समय अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। हादसे में कार सवार तीन दोस्त घायल हो गए। हाईवे पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकलवाया और घायलों को डीएस अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान राहुल की मृत्यु हो गई। मृतक देवनगर थाना कोतवाली क्षेत्र का निवासी था।

सीओ ने बताया तीन दोस्त थे कार में सवार हादसे में आमीन निवासी गोपालनगर थाना हाईवे और एबी निवासी देवनगर थाना कोतवाली भी घायल हुए हैं। सीओ रिफाइनरी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया तीनों दोस्त बेलोनो कार में सवार थे। चालक कार को बैक कर रहा था, तभी गाड़ी नाले में जा गिरी और पलट गई।