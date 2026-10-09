अलीगढ़ रेल मार्ग से जुड़े मथुरा, दो नए ओवरब्रिज और FOB बनें; हेमा मालिनी के ट्रेन और ट्रैफिक सुधार के लिए रखे प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, मथुरा। सांसद हेमा मालिनी ने आगरा मंडल से जुड़ी रेल सेवाओं और मथुरा की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रेलवे के सामने एक दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। इनमें मथुरा को अलीगढ़ से रेल मार्ग से जोड़ने, दो रेलवे ओवरब्रिज बनाने, मथुरा जंक्शन पर फुट ओवरब्रिज और सफाई व्यवस्था सुधारने समेत कई मुद्दे शामिल हैं। जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं।

सांसद ने मथुरा जंक्शन-हाथरस-कासगंज रेललाइन के मेंडू से अलीगढ़ को उत्तर मध्य रेलवे की रेललाइन से जोड़ने के प्रस्ताव की स्थिति की जानकारी मांगी है। सांसद ने पूछा है कि यदि प्रस्ताव लंबित है तो अब तक क्या कार्रवाई हुई और यदि नहीं हुई है तो इसे संस्तुति सहित रेल बोर्ड को भेजा जाए।

मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी। मथुरा जंक्शन की सफाई, एफओबी और प्रवेश द्वारों के सुंदरीकरण का भी प्रस्ताव बढ़ते यातायात और जाम को देखते हुए सांसद ने स्टेट बैंक से धौलीप्याऊ रेलवे गेट संख्या 357 तथा धौलीप्याऊ से राष्ट्रीय राजमार्ग पर गेट संख्या 358 पर आरओबी बनाने की मांग की है। सांसद ने मथुरा जंक्शन, छाता, कोसी और गोवर्धन रेलवे स्टेशनों की सफाई व्यवस्था को सही कराने की जरूरत बताई है। मथुरा जंक्शन के मुख्य प्रवेश द्वार, द्वितीय प्रवेश द्वार और तृतीय प्रवेश द्वार के और अधिक सुंदरीकरण का प्रस्ताव भी सांसद ने रखा है।