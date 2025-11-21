सोरों से गंगा स्नान कर लौटते श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, एक की मृत्यु

आगरा के किरावली निवासी 50 वर्षीय देवेंद्र कुमार अपने परिवार के पांच स्वजन के साथ गुरुवार को सोरों गंगा स्नान करने गए थे। वह वैगन-आर कार से वापस आगरा लौट रहे थे। कासगंज से वह बरेली-जयपुर होते हुए आगरा जा रहे थे।

जागरण संवाददाता, मथुरा। बरेली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दुर्घटना में कार सवार आगरा निवासी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि तीन स्वजन घायल हो गए।

सुबह करीब चार बजे रिफाइनरी थाना क्षेत्र अंतर्गत झुड़ावई गांव के समीप उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दुर्घटना में देवेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई, जबकि महिला समेत तीन स्वजन घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद आसपास के लोग जमा हो गए। घायल गंभीर रूप से घायल देवेंद्र को जिला अस्पताल लाए, जहां मृत घोषित कर दिया। कोतवाली नगर पुलिस ने पंचायतनामा भर शव का पोस्टमार्टम कराया है।

इस दुर्घटना में महिला समेत चार लोग घायल हुए हैं, जो आगरा चले गए। रिफाइनरी थाना के प्रभारी निरीक्षक अजय वर्मा ने बताया, थाने पर किसी ने सूचना नहीं दी है, प्रार्थना पत्र मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।