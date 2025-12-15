मध्यप्रदेश से मथुरा-वृंदावन दर्शन को आया था जत्था, कोहरे में बस से टकराकर बोलेरो के उड़े परखच्चे; एक की मृत्यु

जासं, मथुरा। सर्दी के साथ ही जिले में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। दो दिन से घना कोहरा वाहनों चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। इससे हाईवे पर वाहन आपस में टकरा रहे हैं। हाईवे थाना क्षेत्र के भरतपुर मार्ग पर सोमवार सुबह आठ बजे घने कोहरे में राजस्थान रोडवेज बस की बोलेरो से टक्कर हो गई।

हादसे में बोलेरो सवार 11 श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना पर 108 एंबुलेंस ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दोपहर को एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के श्रद्धालुओं का एक दल बोलेरो में सवार होकर मथुरा-वृंदावन के विभिन्न मंदिरों के दर्शन को आ रहा था। हाईवे थाना क्षेत्र के भरतपुर मार्ग पर सोमवार सुबह आठ बजे घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार बोलेरो की सामने से आ रही राजस्थान रोडवेज बस से भिड़ंत हो गई।

हादसे के बाद श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मचने लगी। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 एंबुलेंस को बुलवाकर बोलेरो में फंसे 11 घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चार मामूली घायल होने पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

जबकि सात लोगों को भर्ती कर लिया गया। दोपहर करीब दो बजे श्रद्धालु पातीराम निवासी बांसखेड़ा चांद छिंदवाड़ा ने दम तोड़ दिया। दोपहर बाद पहुंचे कुछ स्वजन घायलों को निजी अस्पताल में ले गए। हादसे के बाद हाईवे थाना प्रभारी ने क्रेन बुलाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कराकर यातायात शुरू कराया।