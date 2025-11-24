यमुना एक्सप्रेस-वे पर हादसा: बस पलटने से 50 सवारियां घायल, नोएडा से लखनऊ जा रही थी गाड़ी

जागरण संवाददाता, मथुरा। थाना बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात डेढ़ बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 127 पर नोएडा आगरा मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद चीखपुकार मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से 50 घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा, जहां तीन की हालत गंभीर बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नोएडा से लखनऊ जा रही एक निजी बस

55 से 60 सवारियां लेकर नोएडा से लखनऊ जा रही एक निजी बस रविवार देर रात डेढ़ बजे थाना बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 127 पर नोएडा आगरा मार्ग अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 50 से अधिक यात्री घायल हो गए। वहीं तीन यात्री बस में ही फंस गए। चीखपुकार सुनकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला और उनको जिला अस्पताल भेजा। वहीं आठ घायल आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भी भेजे गए हैं।