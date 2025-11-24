Language
    यमुना एक्सप्रेस-वे पर हादसा: बस पलटने से 50 सवारियां घायल, नोएडा से लखनऊ जा रही थी गाड़ी

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:06 AM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव क्षेत्र के पास एक बस दुर्घटना में 50 यात्री घायल हो गए। नोएडा से लखनऊ जा रही बस माइलस्टोन 127 के पास पलटी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। यात्रियों के अनुसार, चालक बदलने के बाद हंसी-मजाक के कारण हादसा हुआ।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। थाना बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात डेढ़ बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 127 पर नोएडा आगरा मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद चीखपुकार मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से 50 घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा, जहां तीन की हालत गंभीर बनी हुई है।

    नोएडा से लखनऊ जा रही एक निजी बस


    55 से 60 सवारियां लेकर नोएडा से लखनऊ जा रही एक निजी बस रविवार देर रात डेढ़ बजे थाना बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 127 पर नोएडा आगरा मार्ग अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 50 से अधिक यात्री घायल हो गए। वहीं तीन यात्री बस में ही फंस गए। चीखपुकार सुनकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला और उनको जिला अस्पताल भेजा। वहीं आठ घायल आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भी भेजे गए हैं।

    19 यात्रियों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती

    कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार देकर रवाना कर दिया गया। 19 घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि तीन गंभीर को एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यात्रियों ने बताया कि हादसे से 10 मिनट पहले ही बस के चालक बदले गए थे। दोनों हंसी−मजाक कर रहे थे। इसी के कारण हादसा हो गया।