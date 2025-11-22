Mathura News: रिश्तेदार की गुंडागर्दी, घर पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ

जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर की एक कॉलोनी में बंद मकान में रिश्तेदार ने जमकर दबंगई दिखाई। बोतलों से ज्वलनशील पदार्थ घर में फेंका और पथराव कर शीशे तोड़ दिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दबंग भवन स्वामी का रिश्तेदार है, जिसने अपनी पत्नी से विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया है।

कच्ची सड़क द्वारिकेश कॉलोनी का मामला, थाने में दिया प्रार्थना पत्र

गोविंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत द्वारिकेश कॉलोनी कच्ची सड़क में शालू अग्रवाल ने दो माह पूर्व नया मकान खरीदा है। इस मकान में इन दिनों काम चल रहा है। शालू का रिश्तेदार गोवर्धन से पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि इसी के कारण गोवर्धन शालू अग्रवाल से रंजिश मानता है।



शुक्रवार की भोर में वारदात को दिया अंजाम, जान से मारने की धमकी पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि गोवर्धन शुक्रवार की सुबह चार बजे शालू के नए मकान पर पहुंचा और बाहर से ज्वलनशील पदार्थ से भरी बोतलें अंदर फेंकी। यही नहीं गाली-गलौच करते हुए पथराव किया, जिससे कांच के शीशे आदि टूट गए। इसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।