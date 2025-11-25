मथुरा में महिला की निर्मम हत्या: जेठ ने धारदार हथियार से सिर पर किया वार, तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मथुरा। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिरोही में घर पर सो रही एक महिला की जेठ ने धारदार हथियार से सिर पर वार करके हत्या कर दी। इस हमले में महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। लोगों ने घर से जेठ को निकलता देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम से साक्ष्य एकत्रित कराए हैं साथ ही आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिरोही में 12 वर्षीय पूर्व दो सगी बहनों की शादी दो सगे भाइयों के साथ हुई थी। वर्ष 2023 में आरती के पति सुखवीर की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। इसके बाद से घर में कलह शुरू हो गया। कुछ दिन पूर्व घरेलू झगड़े से नाराज होकर आरती कहीं चली गई थी। सोमवार शाम को वह वापस घर लौटी थी। रात को वह कमरे में सो रही थी।

धारदार हथियार से कर दिया हमला मंगलवार सुबह करीब पांच बजे जेठ राजू ने महिला के सिर पर धारदार हथियार से वार दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। लोगों ने राजू को घर से निकलता देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। इसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी है।