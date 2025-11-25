Language
    मथुरा में महिला की निर्मम हत्या: जेठ ने धारदार हथियार से सिर पर किया वार, तलाश में जुटी पुलिस

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    मथुरा के शेरगढ़ में एक महिला की उसके जेठ ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। महिला घर पर सो रही थी जब उस पर हमला किया गया। पति की मौत के बाद से घर में कलह चल रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जेठ की तलाश शुरू कर दी है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिरोही में घर पर सो रही एक महिला की जेठ ने धारदार हथियार से सिर पर वार करके हत्या कर दी। इस हमले में महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। लोगों ने घर से जेठ को निकलता देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम से साक्ष्य एकत्रित कराए हैं साथ ही आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    घर पर सो रही महिला की जेठ ने की हत्या


    शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिरोही में 12 वर्षीय पूर्व दो सगी बहनों की शादी दो सगे भाइयों के साथ हुई थी। वर्ष 2023 में आरती के पति सुखवीर की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। इसके बाद से घर में कलह शुरू हो गया। कुछ दिन पूर्व घरेलू झगड़े से नाराज होकर आरती कहीं चली गई थी। सोमवार शाम को वह वापस घर लौटी थी। रात को वह कमरे में सो रही थी।

    धारदार हथियार से कर दिया हमला

    मंगलवार सुबह करीब पांच बजे जेठ राजू ने महिला के सिर पर धारदार हथियार से वार दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। लोगों ने राजू को घर से निकलता देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। इसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी है।

    शेरगढ़ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि जेठ राजू ने महिला की हत्या की है। प्रार्थना-पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज करके आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।