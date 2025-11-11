दो महीने साथ रहने के बाद दुल्हन ने उठाया ऐसा कदम, हैरत में पड़ गए घरवाले; बिचौलिए ने 40 हजार में कराया था रिश्ता

Language
    By Abhay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    थाना क्षेत्र सुरीर में एक बिचौलिया ने 40 हजार रुपये लेकर युवक की शादी कराई। शादी के दो महीने बाद दुल्हन चकमा देकर भाग गई। पीड़ित युवक ने बिचौलिया दंपती पर पत्नी को भगाने का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। थाना क्षेत्र में बिचौलिया ने 40 हजार रुपये लेकर एक युवक की सुल्तानपुर जिले की युवती से शादी कराई थी। जो दो माह तक साथ रहने के बाद चकमा देकर घर से भाग गई। पीड़ित युवक ने बिचौलिया दंपती पर पत्नी को भगाने के आरोप की शिकायत का पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है।

    शादी के दो माह बाद चकमा देकर भागी दुल्हन, बिचौलिया ने 40 हजार रुपये लेकर कराई थी शादी

     

    सुरीर के समीपवर्ती गांव के युवक का आरोप है कि गांव के दंपती ने सुल्तानपुर जिले की युवती से उसकी शादी कराने का 40 हजार रुपये में सौदा किया था। जिसमें 3 सितंबर 2025 को उसकी हिंदू रीति रिवाज के उक्त युवती के साथ शादी कराई थी। शादी कराने के कुछ दिन बाद बिचौलिया दंपती ने उसकी पत्नी को बहला-फुसला कर अपने घर बुलाने लगा। उन्होंने विरोध किया लेकिन बिचौलिया ने एक दिन उनकी पत्नी को अपने घर बुला कर छिपा लिया। डायल 112 पर शिकायत करने पर पुलिस ने उनकी पत्नी को बिचौलिया के घर से उसके साथ भिजवा दिया। इसके बाद 8 नवंबर 2025 को उसकी पत्नी चकमा देकर घर से भाग गई है।

     

    बिचौलिया दंपती पर लगाया आरोप

     

    जानकारी करने पर पता चला कि उसकी पत्नी को बिचौलिया दंपती ने बहला-फुसला कर भगाया है। पीड़ित युवक ने मंगलवार को बिचौलिया दंपती के खिलाफ सुरीर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। जिसमें शादी कराने के एवज में 40 हजार रुपये लेने और बहला-फुसला कर पत्नी को भगाने का आरोप है। एसआ प्रबल प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।