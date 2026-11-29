जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे गाजियाबाद के श्रद्धालु परिवार के साथ रविवार को बड़ा हादसा हो गया। कतार में खड़ी एक वर्षीय बच्ची के सिर पर जर्जर भवन के छज्जे का हिस्सा गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत वसुंधरा कॉलोनी निवासी अमित अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए थे। बंदर की उछलकूद से गिरी छज्जे की ईंट रविवार सुबह करीब दस बजे परिवार के सभी सदस्य मंदिर जाने के लिए फलाहारी बाबा वाली गली में दर्शन की कतार में खड़े थे। इसी दौरान गली में स्थित एक जर्जर भवन के छज्जे पर बैठे बंदर ने उछलकूद की। छज्जे की ईंट नीचे गिरी और एक वर्षीय अर्पिता के सिर में लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे आरके मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया।