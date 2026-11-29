बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन को खड़ी बच्ची पर गिरी ईंट, बंदर की उछलकूद से जर्जर छज्जे का हिस्सा टूटकर गिरा
मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए कतार में खड़ी गाजियाबाद की एक वर्षीय बच्ची अर्पिता के सिर पर जर्जर भवन के छज्जे का हिस्सा गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
HighLights
बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को खड़ी बच्ची पर गिरी ईंट
गाजियाबाद की एक वर्षीय अर्पिता गंभीर रूप से घायल हुई
बंदर की उछलकूद से जर्जर छज्जे का हिस्सा टूटकर गिरा
जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे गाजियाबाद के श्रद्धालु परिवार के साथ रविवार को बड़ा हादसा हो गया। कतार में खड़ी एक वर्षीय बच्ची के सिर पर जर्जर भवन के छज्जे का हिस्सा गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत वसुंधरा कॉलोनी निवासी अमित अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए थे।
बंदर की उछलकूद से गिरी छज्जे की ईंट
रविवार सुबह करीब दस बजे परिवार के सभी सदस्य मंदिर जाने के लिए फलाहारी बाबा वाली गली में दर्शन की कतार में खड़े थे। इसी दौरान गली में स्थित एक जर्जर भवन के छज्जे पर बैठे बंदर ने उछलकूद की। छज्जे की ईंट नीचे गिरी और एक वर्षीय अर्पिता के सिर में लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे आरके मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बंदरों ने पंद्रह दिन में घायल किये डेढ़ दर्जन लोग
सुरीर। गांव राजागढ़ी में करीब चार सैकड़ा बंदर धमाचौकड़ी मचाते घूम रहे हैं। पिछले पंद्रह दिन में बंदरों ने डेढ़ दर्जन से अधिक लोग घायल कर दिए हैं। इनके आतंक से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बंदरों को पकड़वाने के लिए वन क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन दिया है। ग्रामीण धर्मवीर उपाध्याय ने बताया कि बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। गांव में करीब चार सैकड़ा बंदर झुंड के रूप में घूम रहे हैं। जिनमें खूंखार बंदर आए दिन राहगीरों, बच्चों और महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। इससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है।
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बंदर पकड़वाने की मांग
बंदरों के डर से बच्चों का घर से बाहर निकलना और स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया है। छतों पर सूखते कपड़ों को फाड़ने के साथ-साथ ये बंदर घरों में घुसकर रसोई का सामान भी तहस-नहस कर रहे हैं। कई बार भगाने की कोशिश करने पर बंदर काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिससे अब तक कई ग्रामीण गंभीर चोटिल हो चुके हैं। बंदरों के बढ़ते उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने वन क्षेत्राधिकारी मांट को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने अभियान चलाकर इन बंदरों को पकड़वाने की मांग की है।