जागरण संवाददाता, मथुरा। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में बाद रेलवे पुल के पास रविवार सुबह साढ़े 11 बजे खाली पेट्रोल टैंकर में अंदर से वेल्डिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टैंकर के अंदर गैस बनने से हुए हादसे में वेल्डिंग कर रहे वेल्डर की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसका हेल्पर गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर दहशत फैल गई।

रेलवे पुल के पास एक खाली पेट्रोल टैंकर खड़ा था। टैंकर में लीकेज की समस्या को ठीक करने के लिए वेल्डिंग का काम कराया जा रहा था। वेल्डर टैंकर के अंदर जाकर लीकेज वाले हिस्से पर वेल्डिंग कर रहा था। इसी दौरान टैंकर के अंदर मौजूद गैस के कारण अचानक तेज धमाका हो गया। मौके पर ही हुई वेल्डर की मौत हादसे में वेल्डर गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के समय टैंकर के पास मौजूद हेल्पर भी इसकी चपेट में आ गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायल हेल्पर को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची।