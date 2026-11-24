संवाद सूत्र, फरह (मथुरा)। आगरा-दिल्ली हाईवे स्थित महुअन टोल प्लाजा पर फर्जी आइ कार्ड दिखाकर टोल शुल्क से बचने वाले वाहन चालकों के खिलाफ टोल प्रबंधन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार और मंगलवार को चलाए गए विशेष जांच अभियान में पुलिस, सेना, मीडिया, सांसद, विधायक और अन्य विभागों के नाम पर बने करीब 600 फर्जी व संदिग्ध आइ कार्ड जब्त किए गए।

महुअन टोल प्लाजा मैनेजर ओकिल शर्मा ने बताया कि रोजाना बड़ी संख्या में ऐसे वाहन गुजर रहे थे, जिनके चालक आइपीएस, सेना अधिकारी, पुलिस, विधायक, सांसद, मीडिया और अन्य विभागों के आइकार्ड दिखाकर टोल शुल्क से बच रहे थे। मासिक समीक्षा बैठक में ऐसे वाहनों की संख्या बढ़ने की बात सामने आने के बाद दो दिन का अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान कई वाहन चालक अपने कार्ड के संबंध में संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। संदेह होने पर उनके कार्ड जब्त कर लिए गए। फर्जी या संदिग्ध कार्ड के आधार पर टोल पार करने वाले वाहनों को भी चिन्हित किया गया है। अभियान के दौरान कुछ वाहन चालकों और टोल कर्मचारियों के बीच बहस व नोकझोंक हुई, जिससे अन्य वाहन चालकों को भी कुछ समय परेशानी हुई।