Mathura Police Encounter: 11 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बदमाश

संवाद सूत्र, जागरण, कोसीकलां। 11 वर्ष से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने नई गांव की तरफ से शुक्रवार रात नौ बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई है।

पैर में गोली लगने से हुआ घायल

कोसीकलां थाना प्रभारी अजय कौशल ने बताया कि 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश सिराज निवासी अलीमेव थाना बहीन जिला पलवल हरियाणा वर्ष 2016 से फरार चल रहा है। शुक्रवार रात को सूचना मिली कि बदमाश चौकी गढ़ी बरवारी इलाके में मौजूद है। उसकी घेराबंदी शुरू की गई। मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई है।