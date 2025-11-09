Language
    Mathura Police Encounter: 11 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बदमाश

    By Ravi Prakash Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:10 AM (IST)

    कोसीकलां पुलिस ने 11 साल से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश सिराज को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। नई गांव के पास हुई इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। सिराज पर गो हत्या जैसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह 2016 से फरार चल रहा था। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    11 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बदमाश।

    संवाद सूत्र, जागरण, कोसीकलां। 11 वर्ष से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने नई गांव की तरफ से शुक्रवार रात नौ बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई है।

    पैर में गोली लगने से हुआ घायल


    कोसीकलां थाना प्रभारी अजय कौशल ने बताया कि 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश सिराज निवासी अलीमेव थाना बहीन जिला पलवल हरियाणा वर्ष 2016 से फरार चल रहा है। शुक्रवार रात को सूचना मिली कि बदमाश चौकी गढ़ी बरवारी इलाके में मौजूद है। उसकी घेराबंदी शुरू की गई। मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई है।

    पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शातिर पर गो हत्या जैसे कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो लंबे समय से फरार चल रहा था।