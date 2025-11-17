Language
    Mathura News: दो मासूमों के शव यमुना नदी में मिलने से गांव में मचा कोहराम, तीन दिन से लापता थे बच्चे

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    मथुरा के मांट मूला गांव से लापता दो मासूम बच्चों के शव यमुना नदी में मिले। बच्चे तीन दिन पहले खेलने निकले थे और लापता हो गए थे। ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वे नहीं मिले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से गांव में शोक की लहर है।

    मौके पर पहुंची पुलिस।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। मांट मूला गांव के तीन दिन से लापता दो मासूमों के शव सोमवार सुबह यमुना में मिलने से गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव नदी से बाहर निकलवा कर पहचान कराई है। फिर पोस्टमार्टम को भेज दिया।
    मांट क्षेत्र के मांट मूला गांव के रहने वाले सात वर्षीय भोला और छह वर्षीय प्रिंस तीन दिन पहले दोपहर में घर से खेलने के लिए निकले थे। काफी देर तक नहीं दिखे तो स्वजन और ग्रामीण बच्चों को तलाश में जुट गए। लेकिन किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला।

    आखिरी बार बच्चों ने यमुना नदी के किनारे खेलते हुए देखा था

     

    ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को आखिरी बार यमुना नदी के किनारे खेलते हुए देखा गया था। इसी आधार पर स्वजन और गांव के लोगों ने नदी के आसपास भी गहन तलाशी की, लेकिन बच्चे नहीं मिले। सोमवार सुबह आठ बजे स्थानीय लोगों ने यमुना नदी में दो शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

     

    पुलिस ने शव बाहर निकाले

     

    मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाले। स्वजन ने दोनों की पहचान कर ली। बच्चों के शव मिलने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची कोहराम मच गया। रोते-बिलखते स्वजन का हाल देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

    मांट थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेलते-खेलते नदी किनारे पहुंच गए होंगे और पानी की ओर बढ़ने पर अचानक फिसलकर गहरे हिस्से में चले गए होंगे। गांव में इस घटना को लेकर मातम पसर गया।