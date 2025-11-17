Mathura News: दो मासूमों के शव यमुना नदी में मिलने से गांव में मचा कोहराम, तीन दिन से लापता थे बच्चे

जागरण संवाददाता, मथुरा। मांट मूला गांव के तीन दिन से लापता दो मासूमों के शव सोमवार सुबह यमुना में मिलने से गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव नदी से बाहर निकलवा कर पहचान कराई है। फिर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

मांट क्षेत्र के मांट मूला गांव के रहने वाले सात वर्षीय भोला और छह वर्षीय प्रिंस तीन दिन पहले दोपहर में घर से खेलने के लिए निकले थे। काफी देर तक नहीं दिखे तो स्वजन और ग्रामीण बच्चों को तलाश में जुट गए। लेकिन किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला।

आखिरी बार बच्चों ने यमुना नदी के किनारे खेलते हुए देखा था ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को आखिरी बार यमुना नदी के किनारे खेलते हुए देखा गया था। इसी आधार पर स्वजन और गांव के लोगों ने नदी के आसपास भी गहन तलाशी की, लेकिन बच्चे नहीं मिले। सोमवार सुबह आठ बजे स्थानीय लोगों ने यमुना नदी में दो शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने शव बाहर निकाले मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाले। स्वजन ने दोनों की पहचान कर ली। बच्चों के शव मिलने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची कोहराम मच गया। रोते-बिलखते स्वजन का हाल देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।