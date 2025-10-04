जमीन बेचकर ली थी कार… ड्राइविंग स्टाइल से पड़ोसियों को होती लगी जलन, मौका पाते ही मार दी गोली और चली गई जान

मथुरा के छाता में दशहरा मेला देखकर लौट रहे भाजपा बूथ अध्यक्ष के भतीजे अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह अजीत द्वारा जमीन बेचकर नई कार खरीदने और उसे स्टाइल से चलाने को लेकर थी। पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मथुरा। दशहरा मेला देखकर गांव लौट रहे भाजपा बूथ अध्यक्ष के भतीजे की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जमीन बेचकर निकाली कार को स्टाइल से चलाने की जलन बताई जा रही है।

चार नामजद एवं आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस नौ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द घटना का राजफाश कर दिया जाएगा। यह है पूरा मामला बरसाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आजनौख निवासी जगदीश सिंह का बड़ा बेटा 24 वर्षीय अजीत सिंह गुरुवार की शाम अपने भाई रामवीर सिंह के साथ छाता दशहरा मेला देखने आए थे। रात्रि करीब नौ बजे गांव के ही युवकों से उनका विवाद हुआ और बाद में अजीत को बुलाकर सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। पिता ने गांव के ही सोनू, पवन, जीतू और फालैन निवासी मृदुल एवं अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। प्राथमिकी में कहा है कि गांव के सोनू, पवन, जीतू मेरे बेटे अजीत से रंजिश रखते हैं। अजीत गुरुवार को अपने छोटे भाई रामवीर के साथ दशहरा मेला देखने छाता आया था।

रावण दहन के बाद वह अपने साथियों के साथ बाइक से गैलेक्सी होटल की तरफ जा रहे थे। थोड़ा आगे गांव के साेनू आदि से गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हो गया। इस पर अजीत ने साेनू को लताड़कर वहां से भगा दिया। इसके बाद दोनों बेटे छाता में ही अपने चाचा भाजपा के बूथ अध्यक्ष सुघड़ सिंह के घर आ गए।

रात साढ़े नौ बजे हम अपने बेटों के साथ गांव जा रहे थे। तभी पता चला कि सोनू व पवन ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया है और वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। इस पर सभी लोग पैदल ही स्टेशन होते हुए गांव जाने लगे। गोवर्धन चौराहा ओवरब्रिज से थोड़ा आगे पहुंचे तभी सोनू ने अजीत को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे।

विरोध पर हम लोगों को उसके अन्य साथियों ने पकड़ लिया। तभी मृदुल ने तमंचा से अजीत को गोली दाग दी। इससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। शोर मचाने पर आरोपित तमंचा लहराते हुए भाग गए। घायल को अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया।

एसपी ग्रामीण एससी रावत ने बताया, मृतक ने हाल ही में अपनी जमीन बेचकर कार निकाली थी। इसको लेकर आरोपित युवक जलते थे। इसी जलन के कारण युवक की हत्या की है। नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है, मुख्य आरोपित के नजदीक पुलिस पहुंच गई है। जल्द घटना का राजफाश कर दिया जाएगा।