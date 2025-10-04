Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन बेचकर ली थी कार… ड्राइविंग स्टाइल से पड़ोसियों को होती लगी जलन, मौका पाते ही मार दी गोली और चली गई जान

    By viveka nand Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    मथुरा के छाता में दशहरा मेला देखकर लौट रहे भाजपा बूथ अध्यक्ष के भतीजे अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह अजीत द्वारा जमीन बेचकर नई कार खरीदने और उसे स्टाइल से चलाने को लेकर थी। पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्टाइल में कार चलाने की जलन में भाजपा बूथ अध्यक्ष के भतीजे की गोली मारकर हत्या

    जागरण संवाददाता, मथुरा। दशहरा मेला देखकर गांव लौट रहे भाजपा बूथ अध्यक्ष के भतीजे की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जमीन बेचकर निकाली कार को स्टाइल से चलाने की जलन बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार नामजद एवं आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस नौ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द घटना का राजफाश कर दिया जाएगा।

    यह है पूरा मामला

    बरसाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आजनौख निवासी जगदीश सिंह का बड़ा बेटा 24 वर्षीय अजीत सिंह गुरुवार की शाम अपने भाई रामवीर सिंह के साथ छाता दशहरा मेला देखने आए थे। रात्रि करीब नौ बजे गांव के ही युवकों से उनका विवाद हुआ और बाद में अजीत को बुलाकर सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

    वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। पिता ने गांव के ही सोनू, पवन, जीतू और फालैन निवासी मृदुल एवं अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। प्राथमिकी में कहा है कि गांव के सोनू, पवन, जीतू मेरे बेटे अजीत से रंजिश रखते हैं। अजीत गुरुवार को अपने छोटे भाई रामवीर के साथ दशहरा मेला देखने छाता आया था।

    रावण दहन के बाद वह अपने साथियों के साथ बाइक से गैलेक्सी होटल की तरफ जा रहे थे। थोड़ा आगे गांव के साेनू आदि से गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हो गया। इस पर अजीत ने साेनू को लताड़कर वहां से भगा दिया। इसके बाद दोनों बेटे छाता में ही अपने चाचा भाजपा के बूथ अध्यक्ष सुघड़ सिंह के घर आ गए।

    रात साढ़े नौ बजे हम अपने बेटों के साथ गांव जा रहे थे। तभी पता चला कि सोनू व पवन ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया है और वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। इस पर सभी लोग पैदल ही स्टेशन होते हुए गांव जाने लगे। गोवर्धन चौराहा ओवरब्रिज से थोड़ा आगे पहुंचे तभी सोनू ने अजीत को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे।

    विरोध पर हम लोगों को उसके अन्य साथियों ने पकड़ लिया। तभी मृदुल ने तमंचा से अजीत को गोली दाग दी। इससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। शोर मचाने पर आरोपित तमंचा लहराते हुए भाग गए। घायल को अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया।

    एसपी ग्रामीण एससी रावत ने बताया, मृतक ने हाल ही में अपनी जमीन बेचकर कार निकाली थी। इसको लेकर आरोपित युवक जलते थे। इसी जलन के कारण युवक की हत्या की है। नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है, मुख्य आरोपित के नजदीक पुलिस पहुंच गई है। जल्द घटना का राजफाश कर दिया जाएगा।

    फैक्ट्री में कर्मचारी थे अजीत

    अजीत दो भाई हैं। अजीत परिवार में बड़े थे। वह शादीशुदा थे। वह छाता व कोसी के मध्य कपड़ा की फैक्ट्री में काम करते थे। उन पर एक बेटा व एक बेटी हैं। उनकी मृत्यु के बाद पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।