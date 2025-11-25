Language
    Vihar Panchami: बधाई के जयकारों से गूंजा निधिवन, वैदिक मंत्रों से ठाकुर बांकेबिहारी के प्राकट्यस्थल पर महाभिषेक

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:27 AM (IST)

    विहार पंचमी के अवसर पर वृंदावन के निधिवन में ठाकुर बांके बिहारी के प्राकट्य स्थल पर महाअभिषेक किया गया। सेवायतों ने वैदिक मंत्रों के साथ ठाकुर जी का अभिषेक किया, जिससे वातावरण बधाई के जयकारों से गूंज उठा। शोभायात्रा की तैयारी चल रही है, जिसमें स्वामी हरिदास जी चांदी के रथ पर सवार होकर बांके बिहारी मंदिर जाएंगे और उन्हें बधाई देंगे।

    बांकेबिहारी के प्राकट्यस्थल पर वैदिक विधि से महा अभिषेक हुआ।

    जागरण संवाददाता, वृंदावन। विहार पंचमी पर मंगलवार सुबह ठाकुर बांकेबिहारी के प्राकट्यस्थल पर वैदिक विधि से महा अभिषेक हुआ। अभिषेक के दौरान पूरा परिसर “बधाई हो… बधाई हो…” के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना रहा।

    सुबह मंत्रोच्चार के बीच सेवायतों ने ठाकुर का महाभिषेक किया। करीब एक घंटे तक महाभिषेक किया गया। शोभायात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। बैंड–बाजा, ढोल, नगाड़े और डमरू की गूंज के बीच हजारों श्रद्धालु शोभायात्रा में शामिल होंगे।
    स्वामी हरिदास जी चांदी के रथ पर विराजमान होकर अपने लाडले ठाकुर बांके बिहारी को प्रकाट्य उत्सव की बधाई देने के लिए निधिवन से बांके बिहारी मंदिर की ओर रवाना होंगे।

    विहार पंचमी की बधाई अर्पित की जाएगी


    दोपहर में स्वामी हरिदास जी का रथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगा, जहां ठाकुर जी को पारम्परिक रूप से विहार पंचमी की बधाई अर्पित की जाएगी।