Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Online Trading से निवेश करिए मिलेगा मोटा मुनाफा, ये झांसा देकर मथुरा की कंपनी से हो गई 30 लाख की ठगी

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    मथुरा में ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर 24 कैपिटल मैनेजमेंट के मालिक से 30 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित ने साइबर थाने में चार लोगों के खिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, मथुरा। Online Trading में निवेश का झांसा देकर 24 कैपिटल मैनेजमेंट के मालिक से 30 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़ित ने साइबर थाने में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली के चौक बाजार निवासी 24 कैपिटल मैनेजमेंट के मालिक निशांत ने बताया कि कार्तिक पी रावल नामक व्यक्ति ने वाट्सएप काल कर आनलाइन ट्रेडिंग में निवेश पर नियमित मुनाफे की गारंटी दी।

    कुछ दिनों बाद कार्तिक अपने सहयोगियों इंदिरा बेन रावल, देवांग पांड्या और निलय पांड्या के साथ मिला और मुद्रावन सहित अन्य ट्रेडिंग एप में निवेश के लिए प्रेरित किया।

    आरोप है कि आरोपितों ने हेरफेर किए गए ट्रेडिंग डैशबोर्ड, नकली लाभ के स्क्रीनशाट और झूठे रिटर्न दिखाकर विश्वास जीता। शुरुआती दौर में बेहद कम मुनाफे की रकम दो-तीन बार लौटाकर भरोसा बढ़ाया गया।

    फिर सुनियोजित तरीके से बड़ी रकम निवेश कराई गई। इसके बाद चारों आरोपित संपर्क तोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि 30 लाख की धोखाधड़ी की गई है।

    इसमें सात लाख नकद, 24 कैपिटल मैनेजमेंट के खाते से 20 लाख रुपये और कबीर कुमार, ज़ेडफ्लाई इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के खाते से तीन लाख रुपये शामिल हैं। पीड़ित ने बताया कि आरोपित पहले गुजरात से अपना नेटवर्क चलाते थे।

    अब दिल्ली, नोएडा शिफ्ट होकर धोखाधड़ी जारी रखे हुए हैं। साइबर थाना प्रभारी रफत माजीत ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।