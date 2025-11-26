Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राधारानी मंदिर में दर्शन, संत रमेश बाबा से भेंट... बरसाना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले- ये भक्ति का धाम नहीं प्रेरणा का केंद्र

    By Ravi Prakash Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:56 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बरसाना में राधारानी मंदिर में दर्शन किए और माताजी गोशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने बरसाना को भक्ति के साथ प्रेरणा का केंद्र बताया। गडकरी ने बरसाना के विकास के लिए कई योजनाओं की बात कही और संत रमेश बाबा से मुलाकात की, जिन्होंने उनकी राष्ट्रभक्ति की सराहना की।

    prefferd source google
    Hero Image

    बरसाना में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, बरसाना। ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा के माताजी गोशाला में चल रही श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने मंगलवार को केंद्रीय परिवहन सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बरसाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि बरसाना केवल भक्ति का धाम नहीं है, प्रेरणा का केंद्र हैं। यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में संबल देती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय मंत्री ने किए राधारानी के दर्शन, माताजी गोशाला का किया निरीक्षण


    सुबह करीब दस बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर माताजी गोशाला में बने हेलीपैड पर उतरा। वह यहां से रोपवे के जरिए ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित राधारानी मंदिर में दर्शन को पहुंचे। यहां सेवायत हेमंत गोस्वामी ने उनसे पूजा−अर्चना कराई। वरिष्ठ भाजपा नेता नंदनलाल शर्मा व चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी ने दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। चेयरमैन प्रतिनिधि ने उन्हें बरसाना बाइपास, ताज एक्सप्रेस से बरसाना को जोड़ने तथा अष्ट सखी गांवों में चौड़े सड़क मार्ग सहित माताजी गोशाला के लिए बरसाना से बाइपास सहित कई गांवों की सड़कों को लेकर ज्ञापन सौंपा।


    मंत्री ने कहा, बरसाना के लिए कई योजनाएं, जल्द मिलेगा मूर्तरूप

    इसके बाद वह फिर माताजी गोशाला पहुंचे यहां गोशाला को निरीक्षण किया। श्रीमद्भागवत कथा श्रवण के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक जगह पर आकर भगवान का आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला। मैं इस भूमि को वंदन करता हूं। स्वामीजी के मुख से कथा सुनने का अवसर मिला, मैं चाहता हूं कि समाज और देश के लिए अच्छा करने का आशीर्वाद मुझे मिले। उन्होंने गोशाला का संचालन करने वाले ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा से मान मंदिर पर मुलाकात की।

    रमेश बाबा ने उनसे कहा कि आपकी राष्ट्रभक्ति व देशभक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूं। मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह ने बताया कि बरसाना के विकास को लेकर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि समय निकालकर नागपुर से आए। बरसाना के विकास को लेकर बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। इन्हें मूर्तरूप दिया जाएगा।