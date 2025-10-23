बांके बिहारी मंदिर में आज से बदल जाएगा दर्शन का समय, होली के दौज तक रहेगी ये व्यवस्था

जागरण संवाददाता, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भाई दूज गुरुवार से ठाकुरजी के दर्शन समय में परिवर्तन हो जाएगा। ठाकुरजी की भोगराग सेवा में भी बदलाव होगा। शीतकालीन दर्शन सुबह 8.45 बजे से दोपहर एक बजे तक होंगे। शाम को साढ़े चार बजे मंदिर के पट खुलेंगे और रात साढ़े आठ बजे बंद हो जाएंगे।

मंदिर प्रबंधन की उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने शीतकालीन दर्शन समय सुबह आठ से दोपहर डेढ़ बजे तक तय किया है। हालांकि, सेवायत पुराने समय पर ही आराध्य के दर्शन खोलेंगे। शीतकालीन दर्शन समय व्यवस्था होली के दौज तक लागू रहेगी।

मंदिर के सेवाधिकारी गिरीश गोस्वामी के पारिवारिक सदस्य मयंक गोस्वामी ने बताया कि उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने दीवाली पर भाई दूज से शुरू होने वाली शीतकालीन दर्शन व्यवस्था के लिए सुबह आठ से दोपहर 1.30 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर के पट खोले जाने के निर्देश जारी किए थे। सेवायत उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए समिति के आदेशों का पालन करने से बच रहे हैं। इसलिए कल शीतकालीन दर्शन व्यवस्था पिछले वर्ष की तरह ही रखी जाएगी।