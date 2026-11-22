जागरण संवाददाता, वृंदावन। कार्तिक के महीने में ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन की इच्छा लेकर आए श्रद्धालुओं को कठिन परीक्षा देकर ही रविवार को आराध्य के दर्शन मिले। मंदिर आने वाले रास्ते में रेलिंग के अंदर भीड़ का दबाव और पुलिस के बैरियर को झेलते हुए लगभग एक घंटे में श्रद्धालु मंदिर की गली में पहुंचे तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा।

सामने मंदिर दिखाई दे रहा था और भीड़ थी कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। पुलिस बैरियर पर खड़े श्रद्धालुओं में आगे बढ़ने को दिनभर आपाधापी का माहौल बना रहा। एक दूसरे को धकियाते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ने की कोशिश में जुटते रहे भीड़ भीड़ के बीच फंसे बच्चे व महिलाओं की चीख निकलती रही।

कई महिलाओं और युवतियों की हालत खराब हो रही थी, जबकि लोगों ने बच्चों को कंधों पर बैठाकर राहत दी। भीड़ का दबाव झेलते हुए लखनऊ निवासी महिला गेट संख्या दो तक तो पहुंच गई। लेकिन, उसकी हालत बिगड़ने लगी और बेहोश हो गई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर राहत प्रदान की।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही वृद्धि और अव्यवस्थाओं से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ के दबाव में घंटों श्रद्धालु अकुलाहट में मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन, मंदिर के समीप पहुंचते पहुंचते पहले मंदिर में पहुंचने की होड़ में श्रद्धालुओं में आपाधापी का माहौल बन रहा है।

ऐसे में श्रद्धालुओं की हालत खराब हो रही है। रविवार की सुबह भी हालात मंदिर के पट खुलने के साथ बिगड़ने शुरू हुए तो मंदिर के पट बंद होने तक श्रद्धालुओं की भीड़ में आपाधापी का माहौल बन गया। एक दूसरे को धकियाते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे रहे। ऐसे में महिलाओं और बच्चों की चीख निकलती रही।