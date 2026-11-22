संवाद सहयोगी, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन की चाह में मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भीड़ और अव्यवस्थाओं के बीच अब आपसी झगड़ों का भी सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को दर्शन के लिए मंदिर के आसपास जुटी भारी भीड़ के बीच दो स्थानों पर श्रद्धालु आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और जमकर लात-घूंसे चले। भीड़ के बीच हुई इन घटनाओं से अफरातफरी मच गई। अन्य श्रद्धालुओं ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया।



देवोत्थान एकादशी पर शनिवार को भी मथुरा-वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के पट खुलने से पहले ही दर्शनार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। मंदिर के आसपास करीब 500 मीटर के दायरे में श्रद्धालुओं का दबाव बना हुआ था। पुलिस के बैरियर पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। संकरी गलियों और रेलिंग के बीच आगे बढ़ने की कोशिश में धक्का-मुक्की और आपाधापी का माहौल बना रहा।





सुबह करीब 11 बजे गली नंबर दो में गिरिराजजी मंदिर के समीप बैरियर पर भीड़ रुकी हुई थी। इसी दौरान दो श्रद्धालुओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो गई। भीड़ के बीच लात-घूंसे चलते देख आसपास मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। महिला श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग कराया।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल कुछ देर बाद गेट संख्या दो से पहले चबूतरे के पास रेलिंग के बीच एक महिला श्रद्धालु और पुरुष के बीच विवाद हो गया। मंदिर में पहले प्रवेश करने की आपाधापी के बीच महिला ने पुरुष के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके कपड़े तक खींच दिए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया।