    Banke Bihari: पूर्णिमा पर ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन को उमड़ पड़ी भीड़, गलियों तक मची रही आपाधापी

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    वृंदावन में पूर्णिमा के दिन ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर और गलियों में श्रद्धालुओं की आपाधापी के कारण व्यवस्था बनाए रख ...और पढ़ें

    बांकेबिहारी मंदिर के बाहर गुरुवार को लगी श्रद्धालुओं की कतार।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में गुरुवार सुबह मार्गशीष की पूर्णिमा पर आराध्य के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि हुई तो व्यवस्थाएं धराशायी हो गईं।

    मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं के ठहराव ने हालात बिगाड़े तो बाहर गलियों और मंदिर आने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बना रहा। पुलिस बैरियर पर श्रद्धालुओं को रोका जाना मुश्किल भरा साबित हो रहा था।

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में गुरुवार की सुबह से ही दर्शन को आए श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो गई, जो दोपहर को मंदिर के पट बंद होने तक बनी रही। मंदिर आने वाले रास्तों विद्यापीठ व जुगलघाट से श्रद्धालु नंगे पैर आगे बढ़ रहे थे।

    शाम को भी जब मंदिर के पट खुले तो भीड़ का दबाव दोपहर चार बजे से ही बन गया था। लेकिन, शाम को सात बजे बाद श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट होने पर सामान्य रूप से श्रद्धालुओं ने मंदिर में आराध्य के दर्शन किए।