बांकेबिहारी मंदिर का तोषखाना खुलने पर उम्मीद से उलट था नजारा, अब बैंक में रखे बॉक्स पर होगी चर्चा

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के आदेश पर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अगुवाई में गठित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मंदिर के तोषखाने की दो दिन तक गहन जांच की। लेकिन, मंदिर में उम्मीद के मुताबिक कोई आभूषण अथवा धन संपदा नहीं मिली।

ऐसे में मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के सदस्य मामले को आगामी 29 अक्टूबर को होने वाली बैठक में उठाने का मन बना चुके हैं। समिति सदस्य इसकी उच्च स्तरीय जांच के साथ बैंक में रखे मंदिर के बाक्स व तोषखाना बंद होने से लेकर अब तक की आभूषण व शृंगार सामग्री को सूचिबद्ध करने की मांग कर सकते हैं।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के तोषखाने की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन, उम्मीद के विपरीत खजाना खाली ही मिला। उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के सेवायत सदस्य दिनेश गोस्वामी ने कहा 29 अक्टूबर को प्रस्तावित समिति की बैठक में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाएंगे।