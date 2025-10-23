बांकेबिहारी मंदिर का तोषखाना खुलने पर उम्मीद से उलट था नजारा, अब बैंक में रखे बॉक्स पर होगी चर्चा
वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर के तोषखाने की जांच में कोई आभूषण या धन नहीं मिला। उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के सदस्य 29 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं। समिति के सदस्य सीबीआई जांच और बैंक में रखे मंदिर के बाक्स की जांच की मांग कर सकते हैं। मंदिर सेवायत आचार्य प्रह्लादवल्लभ गोस्वामी ने भी उच्च स्तरीय जांच की अपील की है।
संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के आदेश पर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अगुवाई में गठित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मंदिर के तोषखाने की दो दिन तक गहन जांच की। लेकिन, मंदिर में उम्मीद के मुताबिक कोई आभूषण अथवा धन संपदा नहीं मिली।
ऐसे में मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के सदस्य मामले को आगामी 29 अक्टूबर को होने वाली बैठक में उठाने का मन बना चुके हैं। समिति सदस्य इसकी उच्च स्तरीय जांच के साथ बैंक में रखे मंदिर के बाक्स व तोषखाना बंद होने से लेकर अब तक की आभूषण व शृंगार सामग्री को सूचिबद्ध करने की मांग कर सकते हैं।
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के तोषखाने की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन, उम्मीद के विपरीत खजाना खाली ही मिला। उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के सेवायत सदस्य दिनेश गोस्वामी ने कहा 29 अक्टूबर को प्रस्तावित समिति की बैठक में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाएंगे।
वे इसकी सीबीआई जांच की पहले ही मांग कर चुके हैं। मंदिर के बैेंक में रखे बाक्स की भी जांच की बात गोस्वामी ने कही है। गोस्वामी के अलावा मंदिर सेवायत आचार्य प्रह्लादवल्लभ गोस्वामी ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की अपील उच्चाधिकार प्रबंधन समिति से की है।
