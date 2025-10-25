बांके बिहारी मंदिर खजाना मामला, सीबीआई जांच नहीं होने पर दिनेश फलाहारी करेंगे आमरण अनशन

जागरण संवाददाता, मथुरा। बांके बिहारी मंदिर खजाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले वृन्दावन के संतों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। आज उड़िया बाबा मंदिर वृन्दावन में संत समाज की बैठक हुई।

बैठक में संतों का भारी आक्रोश देखा गया। सभी संतों ने एकमत से सीबीआई जांच की मांग की। श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि यदि खजाने की जांच नहीं हुई तो वह आमरण अनशन करेंगे।