बांके बिहारी मंदिर खजाना मामला, सीबीआई जांच नहीं होने पर दिनेश फलाहारी करेंगे आमरण अनशन
मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के खजाने का मामला गरमा गया है। वृन्दावन के उड़िया बाबा मंदिर में संत समाज ने बैठक कर सीबीआई जांच की मांग की। दिनेश फलाहारी महाराज ने जांच न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। साध्वी इंदु लेखा और अन्य संतों ने भी जांच की मांग का समर्थन किया और खजाने को लूटने वालों को सजा दिलाने की मांग की।
जागरण संवाददाता, मथुरा। बांके बिहारी मंदिर खजाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले वृन्दावन के संतों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। आज उड़िया बाबा मंदिर वृन्दावन में संत समाज की बैठक हुई।
बैठक में संतों का भारी आक्रोश देखा गया। सभी संतों ने एकमत से सीबीआई जांच की मांग की। श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि यदि खजाने की जांच नहीं हुई तो वह आमरण अनशन करेंगे।
साध्वी इंदु लेखा ने भी सीबीआई जांच की मांग उठाते हुए कहा कि खजाना नहीं मिला तो आमरण अनशन करेंगे। इस बैठक में अनिल कृष्ण शास्त्री,राजेश पाठक और महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि इतना बड़ा खजाना लुट गया।
जांच नहीं होगी तो अपराधी बच जाएंगे, इसलिए जांच होना बहुत जरूरी है। खजाने को लेकर सभी संत महात्माओं ने नारेबाजी भी की। संतों ने कहा कि खजाने को लूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।