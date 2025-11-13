वृंदावन पहुंची IIT की टीम, बांके बिहारी मंदिर में किस बदलाव की हो रही तैयारी?
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण और दर्शन व्यवस्था को सुधारने के लिए आईआईटी रुड़की की टीम सर्वे करेगी। मंदिर की संरचना, फर्श और दीवारों की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने कतारबद्ध दर्शन के लिए रेलिंग लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन उससे पहले भवन का अध्ययन जरूरी है। टीम गुरुवार दोपहर सर्वे करेगी।
संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण और दर्शन व्यवस्था को नया स्वरूप देने की तैयारियां आइआइटी रुड़की की टीम की सर्वे रिपोर्ट पर टिकी हैं। मंदिर की संरचना की मजबूती, फर्श और दीवारों की स्थिति के साथ भीड़ नियंत्रण के लिए संभावित बदलावों का अध्ययन करने के लिए उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम को आमंत्रित किया था। बुधवार को टीम को सर्वे करना था, लेकिन टीम देर रात वृंदावन पहुंची। टीम अब गुरुवार दोपहर सर्वे करेगी।
उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने मंदिर में कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए रेलिंग लगाने के आदेश दिए हैं। लेकिन रेलिंग लगाने से पहले आइआइटी रुड़की की टीम से भवन का अध्ययन होना है। रेलिंग लगाने योग्य भवन है या नहीं। टीम को बुधवार को सर्वे करना था, लेकिन टीम बुधवार देर रात पहुंच सकी। मंदिर के सेवायत और उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि टीम वृंदावन पहुंच गई है। गुरुवार दोपहर सर्वे करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।