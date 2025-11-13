वृंदावन पहुंची IIT की टीम, बांके बिहारी मंदिर में किस बदलाव की हो रही तैयारी?

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण और दर्शन व्यवस्था को नया स्वरूप देने की तैयारियां आइआइटी रुड़की की टीम की सर्वे रिपोर्ट पर टिकी हैं। मंदिर की संरचना की मजबूती, फर्श और दीवारों की स्थिति के साथ भीड़ नियंत्रण के लिए संभावित बदलावों का अध्ययन करने के लिए उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम को आमंत्रित किया था। बुधवार को टीम को सर्वे करना था, लेकिन टीम देर रात वृंदावन पहुंची। टीम अब गुरुवार दोपहर सर्वे करेगी।