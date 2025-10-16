बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन को आए मेरठ के श्रद्धालु की मौत, अस्थमा का मरीज था बुजुर्ग

जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में बुधवार शाम को भीड़ के दबाव में दर्शन करने के दौरान मेरठ के एक बुजुर्ग श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई। वह गेट संख्या चार पर निकले, तभी उनकी तबीयत बिगड़ी और वह वहीं पर गिर गए। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां मृत्यु घोषित कर दिया गया। मृतक बुजुर्ग अस्थमा के मरीज थे, उनका भीड़ में ब्लड प्रेशर बढ़ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार देर शाम सात बजे मेरठ के थाना मवाना के गांव निलोहा निवासी 55 वर्षीय कृपाल सिंह भतीजे टीटू और गांव के दस लोगों के साथ ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने मंदिर में भीड़ के बीच दर्शन करने के बाद जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकले गेट चार पर आते-आते वह बेहोश होकर गिर पड़े।

उनके साथ चल रहे भतीजे और गांव के लोगों ने बमुश्किल उन्हें संभाला और भीड़ से बाहर निकाला। मंदिर में मौजूद स्वास्थ्य टीम ने उनका प्राथमिक जांच में पाया कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक था। इस पर उन्हें स्वास्थ्य टीम ने जिला संयुक्त चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। यहां डाक्टर ने श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया। मृतक के भतीजे टीटू ने बताया कि उनके चाचा कृपाल सिंह अस्थमा की बीमारी से ग्रसित थे। मंदिर में भीड़ के कारण अचानक तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल लाने पर पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के साथ उनके गांव के ही रहने वाले अवध पाल सिंह ने बताया कि ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए वह गांव के लोगों के साथ आए थे। मंदिर में भीड़ अधिक होने से उनकी दम घुटने से मौत हो गई।