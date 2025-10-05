बांकेबिहारी मंदिर के सेवायतों की हाईपावर कमेटी के आदेशों को चुनौती, इन बातों को मानने से इनकार

वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर कमेटी से समाधान की उम्मीद कम है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी कमेटी की तीन बैठकों में कई निर्णय हुए लेकिन एक को छोड़कर कोई भी आदेश लागू नहीं हुआ। सेवायत कमेटी को चुनौती दे रहे हैं और दर्शन का समय बढ़ाने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।

हाईपावर कमेटी के आदेशों को सेवायतों की चुनौती। जागरण