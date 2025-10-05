Language
    बांकेबिहारी मंदिर के सेवायतों की हाईपावर कमेटी के आदेशों को चुनौती, इन बातों को मानने से इनकार

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:21 PM (IST)

    वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर कमेटी से समाधान की उम्मीद कम है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी कमेटी की तीन बैठकों में कई निर्णय हुए लेकिन एक को छोड़कर कोई भी आदेश लागू नहीं हुआ। सेवायत कमेटी को चुनौती दे रहे हैं और दर्शन का समय बढ़ाने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।

    हाईपावर कमेटी के आदेशों को सेवायतों की चुनौती। जागरण

    जागरण संवाददाता, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर कमेटी से भी अब समाधान की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी की डेढ़ माह में तीन बैठकें हुई। इस दौरान कई निर्णय लिए गए, मगर एक को छोड़कर कोई भी आदेश अमल में नहीं लाया गया।

    कमेटी को दे रहे चुनौती

    मंदिर के सेवायत लगातार कमेटी को चुनौती दे रहे हैं। दर्शन का समय बढ़ाए जाने के आदेश को न मानने का एलान करने वाले सेवायतों ने अब शरद पूर्णिमा पर जगमोहन में ठाकुर जी को विराजमान कराने से भी इन्कार कर दिया है। कार्तिक माह में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, ऐसे में भीड़ नियंत्रण भी बड़ी चुनौती है।