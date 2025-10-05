बांकेबिहारी मंदिर के सेवायतों की हाईपावर कमेटी के आदेशों को चुनौती, इन बातों को मानने से इनकार
वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर कमेटी से समाधान की उम्मीद कम है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी कमेटी की तीन बैठकों में कई निर्णय हुए लेकिन एक को छोड़कर कोई भी आदेश लागू नहीं हुआ। सेवायत कमेटी को चुनौती दे रहे हैं और दर्शन का समय बढ़ाने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।
जागरण संवाददाता, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर कमेटी से भी अब समाधान की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी की डेढ़ माह में तीन बैठकें हुई। इस दौरान कई निर्णय लिए गए, मगर एक को छोड़कर कोई भी आदेश अमल में नहीं लाया गया।
कमेटी को दे रहे चुनौती
मंदिर के सेवायत लगातार कमेटी को चुनौती दे रहे हैं। दर्शन का समय बढ़ाए जाने के आदेश को न मानने का एलान करने वाले सेवायतों ने अब शरद पूर्णिमा पर जगमोहन में ठाकुर जी को विराजमान कराने से भी इन्कार कर दिया है। कार्तिक माह में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, ऐसे में भीड़ नियंत्रण भी बड़ी चुनौती है।
