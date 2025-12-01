Banke Bihari Temple: एकदशी पर दर्शन को उमड़ी भीड़, व्यवस्थाएं बनाने में छूट गए पसीने; धक्का मुक्की

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी में एकादशी पर सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही पहुंच गई। श्रद्धालुओं ने यमुना स्नान कर पंचकोसीय परिक्रमा शुरू कर दी।

बांकेबिहारी मंदिर में भी एकादशी पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच गई। ऐसे में मंदिर के बाहर और अंदर हालात बिगड़ गए। भीड़ नियंत्रित करने को सुरक्षागार्डों और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

रास्ते में पुलिस ने बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को रोक रोककर आगे बढ़ाया तो मंदिर चबूतरे पर पहुंचने तक श्रद्धालुओं में पहले दर्शन की इच्छा से आपाधापी का माहौल बन गया।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हुई तो पुलिस ने भी कमान संभाली। मंदिर आने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को रोकना शुरू कर दिया।

जब मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालुओं की भीड़ अंदर पहुंच गई। हालात ये कि जब भी पुलिस बैरियर खोलती श्रद्धालु दौड़कर आगे मंदिर की ओर पहुंचने की कोशिश करने लगे। ऐसे में बुजुर्ग श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ा।