Banke Bihari Temple: एकदशी पर दर्शन को उमड़ी भीड़, व्यवस्थाएं बनाने में छूट गए पसीने; धक्का मुक्की
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भर गया, जिससे व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को काफी परेशानी हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन अत्यधिक भीड़ के कारण धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी में एकादशी पर सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही पहुंच गई। श्रद्धालुओं ने यमुना स्नान कर पंचकोसीय परिक्रमा शुरू कर दी।
बांकेबिहारी मंदिर में भी एकादशी पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच गई। ऐसे में मंदिर के बाहर और अंदर हालात बिगड़ गए। भीड़ नियंत्रित करने को सुरक्षागार्डों और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
रास्ते में पुलिस ने बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को रोक रोककर आगे बढ़ाया तो मंदिर चबूतरे पर पहुंचने तक श्रद्धालुओं में पहले दर्शन की इच्छा से आपाधापी का माहौल बन गया।
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हुई तो पुलिस ने भी कमान संभाली। मंदिर आने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को रोकना शुरू कर दिया।
जब मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालुओं की भीड़ अंदर पहुंच गई। हालात ये कि जब भी पुलिस बैरियर खोलती श्रद्धालु दौड़कर आगे मंदिर की ओर पहुंचने की कोशिश करने लगे। ऐसे में बुजुर्ग श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ा।
सुबह मंदिर के पट खुलने से लेकर दोपहर को पट बंद होने तक तथा शाम को मंदिर के पट खुलने से लेकर शाम साढ़े सात बजे तक भीड़ का दबाव बना रहा। इसके बाद कुछ राहत मिली।
परिक्रमा में बनी रही मानव शृंखला
एकादशी पर सोमवार की भोर से ही पंचकोसीय परिक्रमा में श्रद्धालु नंगे कदम राधानाम का जप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यमुना किनारे केशीघाट पर यमुना पूजन कर श्रद्धालुओं ने परिक्रमा शुरू की और ढोल, मृदंग व मंजीरा लिए कुछ टोलियां परिक्रमार्थियों के बीच कदम आगे बढ़ा रही थीं।
पूरे परिक्रमा मार्ग में राधारानी के जयकारे गूंजने लगे। परिक्रमा में श्रद्धालुओं की भीड़ काे देखते हुए पुलिस ने अटल्ला कट व रमणरेती कट पर श्रद्धालुओं को रोक-रोककर आगे बढ़ाया। जबकि मथुरा व छटीकरा मार्ग पर वाहनों को भी रोक रोककर आगे बढ़ाया।
