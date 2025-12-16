Language
    Banke Bihari Temple: क्रिसमस से हो जाएगा बदलाव, नई व्यवस्था में श्रद्धालुओं कर पाएंगे आराम से दर्शन

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में वर्ष के अंत में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन कमेटी ने 25 दिसंबर से रेलिंग लगाकर कतारबद्ध दर्शन कराने के ...और पढ़ें

    Banke Bihari Mandir: दर्शन को इस तरह भीड़ उमड़ती है। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में वर्ष के अंतिम दिनों और नए वर्ष के शुरुआती दिनों में ठाकुरजी के दर्शन को देश के विभिन्न प्रांतों के लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे।

    ऐसे में मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा के साथ भीड़ नियंत्रण को लेकर मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष ने मंगलवार को मंदिर का निरीक्षण का 25 दिसंबर से रेलिंग लगाकर श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराने के निर्देश दिए हैं।

    अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि मंदिर के गेट संख्या पांच से वीआइपी अथवा सेवायतों के यजमानों की एंट्री होती है। इस गेट से सेवायत के मात्र पांच यजमानों को ही प्रतिदिन एंट्री मिलेगी।

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में मंगलवार को उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार समिति सदस्य सेवानिवृत्त जिला जज मुकेश मिश्र के साथ दोपहर एक बजे मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे।

    मंदिर में निरीक्षण करने के साथ अध्यक्ष ने वर्ष के अंत में श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बनने की आशंका को देखते हुए कार्यकारी प्रबंधक मुनीश शर्मा को 25 दिसंबर से मंदिर प्रांगण में रेलिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। कहा 25 दिसंबर से श्रद्धालुओं को रेलिंग में कतारबद्ध तरीके से प्रवेश और निकास तय किया जाए।

    ताकि हर श्रद्धालु को राहत भरे दर्शन संभव हो सकें। समिति सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया अध्यक्ष ने भीड़ के दिनों में वीआइपी दर्शन पर भी नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए हैं। गोस्वामी के अनुसार अध्यक्ष ने मंदिर के गेट संख्या पांच से मंदिर सेवायत लगातार अपने यजमानों को एंट्री दिलाते हैं।

    ऐसे में 25 दिसंबर के बाद सेवायत अपने मात्र पांच यजमानों को ही एंट्री दिला सकेंगे। अब तक एक सेवायत 30 यजमानों को प्रतिदिन गेट संख्या पांच से एंट्री दिला सकता था।