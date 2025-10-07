हिमाचल के राज्यपाल ने बांकेबिहारी के दर्शन किए, कहा- मंदिर का गलियारा बने तो मिलेगी सुविधा
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का दौरा किया और पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वयं ठाकुर बांके बिहारीजी ने बुलाया था। राज्यपाल ने मंदिर गलियारा परियोजना को सरकार की एक श्रेष्ठ योजना बताया और कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने बांके बिहारीजी से विश्व की रक्षा करने और भारत भूमि पर कृपा बनाए रखने की कामना की।
जागरण संवाददाता, वृंदावन। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला सोमवार को ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचे। मंदिर में आराध्य के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।
राज्यपाल ने कहा आज शरद पूर्णिमा पर ठाकुरजी जगमोहन में दर्शन दे रहे हैं, मैं खुद नहीं आया। बल्कि ठाकुर बांकेबिहारीजी ने खुद ही मुझे यहां बुलाया है। राज्यपाल ने मंदिर गलियारा को सरकार की श्रेष्ठ योजना बताया।
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में सोमवार को शरद पूर्णिमा पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला दोपहर करीब बारह बजे दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में पहुंचे राज्यपाल ने आराध्य बांकेबिहारीजी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।
दर्शन के बाद राज्यपाल शुक्ला ने कहा ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन को मैं आया नहीं बल्कि स्वयं उन्होंने मुझे बुला लिया। आज उनकी अद्भुत कृपा हुई कि जगमोहन में दर्शन दिए। ब्रजभूमि में सरकार पुनरुद्धार के कार्य कर रही है। मंदिर गलियारा बनाया जा रहा है।
ये प्रसन्नता का विषय है। ठाकुर बांकेबिहारीजी की महिमा पूरी दुनिया में है। वे पूरी दुनिया के मालिक हैं और विश्व की रक्षा करें, यही मैं उनसे चाहता हूं। भारतभूमि पर बांकेबिहारी अपनी कृपा बनाए रखें, यही कामना ठाकुरजी के सामने की है। मैं अभी कुल्लू में दशहरा उत्सव शुरू करके आया हूं और बांकेबिहारीजी की शरण में ही आया हूं।
