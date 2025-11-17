बांकेबिहारी मंदिर में पुलिस और सुरक्षागार्डों में मारपीट, कथावाचक मृदुल कांत शास्त्री से हाथापाई कर कपड़े फाड़े

जागरण संवाददाता, मथुरा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रविवार देर शाम ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर दर्शन को पहुंचे। उनके साथ सुरक्षा घेरा बनाकर मध्य प्रदेश की पुलिस पहले से चल रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान बड़ी संख्या में थे। जब वह मंदिर से पहले हर गुलाल हवेली के पास पहुंचे तो मंदिर के सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की।

इस पर पुलिस और सुरक्षा गार्डों में मारपीट हो गई। इस दौरान पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री के साथ चल रहे कथावाचक मृदुल कांत शास्त्री के साथ हाथापाई की, उनके कपड़े फट गए। मंदिर तक पहुंचते-पहुंचते तीन स्थानों पर पुलिस और मंदिर के सुरक्षागार्ड भिड़ गए।