बांकेबिहारी मंदिर में पुलिस और सुरक्षागार्डों में मारपीट, कथावाचक मृदुल कांत शास्त्री से हाथापाई कर कपड़े फाड़े
वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर में पुलिस और सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट हो गई। जब वह मंदिर से पहले हर गुलाल हवेली के पास पहुंचे तो मंदिर के सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। कथावाचक मृदुल कांत शास्त्री को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के दौरान हाथापाई हुई और उनके कपड़े फाड़ दिए गए।
जागरण संवाददाता, मथुरा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रविवार देर शाम ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर दर्शन को पहुंचे। उनके साथ सुरक्षा घेरा बनाकर मध्य प्रदेश की पुलिस पहले से चल रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान बड़ी संख्या में थे। जब वह मंदिर से पहले हर गुलाल हवेली के पास पहुंचे तो मंदिर के सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की।
इस पर पुलिस और सुरक्षा गार्डों में मारपीट हो गई। इस दौरान पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री के साथ चल रहे कथावाचक मृदुल कांत शास्त्री के साथ हाथापाई की, उनके कपड़े फट गए। मंदिर तक पहुंचते-पहुंचते तीन स्थानों पर पुलिस और मंदिर के सुरक्षागार्ड भिड़ गए।
पदयात्रा की वृंदावन व्यवस्था देख रहे कथावाचक मृदुल कांत शास्त्री के साथ भी मंदिर के अंदर पुलिस ने मारपीट की। मृदुलकांत शास्त्री ने रात 12 बजे एक वीडियो प्रसारित कर बताया कि उनके साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए। मंदिर के अंदर जमकर धक्कामुक्की हुई। साथी बल्लभजी को धक्का मार दिया गया। कहा कि हम तो पुलिस का सहयोग करते हैं, लेकिन पुलिस ने असहयोग किया। वहीं इंस्पेक्टर वृंदावन संजय पांडे का कहना है कि पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की है।
