    Banke Bihari Mandir: नया साल मनाना है ठाकुरजी के दरबार में, अभी से ही बुक करा लें गेस्ट हाउस या होटल

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    Banke Bihari Mandir में दर्शन को उमड़ी भीड़।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। वर्ष के अंतिम दिनों और नए वर्ष का ठाकुर बांकेबिहारीजी के दर्शन कर शुरुआत करने की इच्छा लिए देश के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु वृंदावन में डेरा डालेंगे। शहर के गेस्टहाउस में लगभग बुकिंग पूरी हो चुकी है। होटलों में लगातार जारी है।

    25 दिसंबर के बाद नए वर्ष में पहले सप्ताह तक वृंदावन में अगर होटल, गेस्टहाउस में कोई भी श्रद्धालु बिना बुकिंग करवाए आएगा, तो उसे एक-एक कमरे के लिए भटकना पड़ सकता है। गेस्टहाउस संचालकों की मानें तो अधिकतर गेस्टहाउस में बुकिंग पूरी हो चुकी है। छोटे गेस्टहाउस अभी बुकिंग लेने से कतरा रहे हैं। क्योंकि अंतिम दिनों में भीड़ अधिक होने पर वे मनमाना किराया वसूलने की तैयारी में हैं।

    वर्ष के अंतिम दिन और नए साल की शुरुआत में आराध्य बांकेबिहारी के दर्शन की उम्मीद लिए देश दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं ने वृंदावन में डेरा डालेंगे। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अभी से लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की संख्या में हर दिन वृद्धि हाे रही है।

    बड़े गेस्टहाउस में तो श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन बुक हो चुके हैं। इनमें शामिल होने के लिए आ रहे श्रद्धालुओं ने पूरे गेस्टहाउस ही बुक कर लिए हैं। फोगला आश्रम, श्रीजी धाम, वृंदावन बालाजी देवस्थान में श्रीमद्भागवत के आयोजनों में देश के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालुओं ने डेरा डालने की योजना बना ली है।