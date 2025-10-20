Banke Bihari Mandir: सेवायतों ने बताया कहां छिपा ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर का खजाना... नहीं पहुंच सकी टीम
वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर के सेवायतों का दावा है कि ठाकुर बांकेबिहारी के सिंहासन के नीचे एक खजाना छिपा है। उनका मानना है कि यह खजाना सदियों से मंदिर में सुरक्षित है, जिसे राजा-महाराजाओं और भक्तों द्वारा भेंट की गई बहुमूल्य वस्तुओं से बनाया गया है। सेवायतों के अनुसार, ठाकुर बांकेबिहारी स्वयं इस खजाने की रक्षा करते हैं, और इसका उपयोग केवल मंदिर के कार्यों में किया जाता है।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के तोषखाने में ठाकुरजी के खजाने का पता लगाने के लिए मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के आदेश पर गठित टीम दो दिन खाेजबीन करती रही। टीम गर्भगृह के गेट संख्या चार की ओर कमरे के अंदर तोषखाना की जांच कर रही है। सेवायतों का मानना है कि ठाकुरजी का खजाना तो उनके गर्भगृह में स्थापित सिंहासन के नीचे है। वहां तक तो टीम अब तक पहुंच ही नहीं सकी है।
मंदिर सेवायत ने कहा वास्तु के हिसाब से हर मंदिर में सिंहासन के नीचे होता है खजाना
मंदिर सेवायत कहते हैं वास्तु के अनुसार हर मंदिर में ठाकुरजी का खजाना सिंहासन के नीचे ही होता है। ऐसे में मंदिर का खजाना भी ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे ही है, जहां तक टीम अब तक नहीं पहुंची। तोषखाना में एक रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसके आगे दीवार दिखाई दे रही है। संभवत: वही रास्ता ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे बने तहखाने का रास्ता हो सकता है।
मंदिर के तोषखाना में होकर ही है ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे खजाने का रास्ता
मंदिर सेवायत आचार्य प्रह्लादवल्लभ गोस्वामी ने कहा टीम को दो कमरों में जो भी वस्तुएं मिली हैं, वह तो इन कमरों में ही रखी जाती रही हैं। लेकिन, मंदिर का मुख्य खजाना तो ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे है। यहां तक तो टीम अब तक पहुंच ही नहीं सकी है। ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे खजाना होने का प्रमाण भी सेवाधिकारियों को मिलता है, जब गर्भगृह का पानी नीचे तहखाने में पहुंचता है। जिस तहखाने में जांच कमेटी पहुंची है, वह पूरी तरह से सूखा हुआ है। वह कहते हैं कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि टीम मुख्य खजाने तक तो पहुंच ही नहीं सकी है।
