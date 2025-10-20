Banke Bihari Mandir: सेवायतों ने बताया कहां छिपा ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर का खजाना... नहीं पहुंच सकी टीम

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के तोषखाने में ठाकुरजी के खजाने का पता लगाने के लिए मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के आदेश पर गठित टीम दो दिन खाेजबीन करती रही। टीम गर्भगृह के गेट संख्या चार की ओर कमरे के अंदर तोषखाना की जांच कर रही है। सेवायतों का मानना है कि ठाकुरजी का खजाना तो उनके गर्भगृह में स्थापित सिंहासन के नीचे है। वहां तक तो टीम अब तक पहुंच ही नहीं सकी है।

मंदिर सेवायत ने कहा वास्तु के हिसाब से हर मंदिर में सिंहासन के नीचे होता है खजाना मंदिर सेवायत कहते हैं वास्तु के अनुसार हर मंदिर में ठाकुरजी का खजाना सिंहासन के नीचे ही होता है। ऐसे में मंदिर का खजाना भी ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे ही है, जहां तक टीम अब तक नहीं पहुंची। तोषखाना में एक रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसके आगे दीवार दिखाई दे रही है। संभवत: वही रास्ता ठाकुरजी के सिंहासन के नीचे बने तहखाने का रास्ता हो सकता है।