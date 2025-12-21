Banke Bihari Mandir: उच्चाधिकार प्रबंधन समिति छीन रहीं अधिकार, जगमोहन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर भड़कीं सेवायत महिलाएं

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में उच्चाधिकार प्रबंधन समिति व सेवायतों के बीच की खाई कम नहीं हो रही। प्रबंधन समिति ने मंदिर प्रांगण में भीड़ नियंत्रण के लिए जगमोहन में लगवाई रेलिंग का विरोध सेवायत परिवार की महिलाओं ने किया। सेवायत परिवार की महिलाएं मंदिर कार्यालय विरोध दर्ज कराने पहुंची। सेवायत सदस्य शैलेंद्रनाथ गोस्वामी के समक्ष विरोध दर्ज कराया।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर कार्यालय में पहुंचकर दर्ज कराया विरोध

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर कार्यालय में शनिवार की शाम सात बजे सेवायत परिवार की महिलाएं विरोध दर्ज कराने पहुंचीं। समिति अध्यक्ष के न मिलने पर रोष जताया। महिलाओं ने कहा मंदिर में उनकी सेवा अधिकार पर प्रहार हो रहा है। हम नियमित रूप से जगमोहन से आराध्य की आरती व दर्शन करते थे। अब समिति ने प्रवेश रोक दिया है। वीआईपी कटहरा में भी हमें प्रवेश नहीं मिल रहा। भीड़ के बीच खड़े होकर दर्शन करने पड़ रहे हैं। जबकि मंदिर में हमारे परिवार का बड़ा अधिकार है। शुरुआत से ही हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाकर ठाकुरजी की सेवा पूजा की है।