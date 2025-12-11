Banke Bihari Mandir; दर्शन करने में रहेगी अब आसानी, भीड़ नियंत्रण को रेलिंग लगाने की तैयारी

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए बुधवार को आइआइटी रुड़की के इंजीनियरों की टीम ने सर्वे किया है।

टीम ने सर्वे मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति द्वारा बताए गए तथा विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार डिजाइन के आधार पर ही किया है।

महिला-पुरुषों के लिए अलग-रेलिंग से निकालने की व्यवस्था के साथ वीआइपी व दिव्यांगों के लिए अलग रेलिंग बनाई जाएगी। ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग श्रद्धालुओं को भी सहूलियत भरे दर्शन संभव हो सकें।

डिजाइन के अनुसार मंंदिर में गेट संख्या दो व तीन से ही श्रद्धालुओं को रेलिंग में होकर प्रवेश मिलेग। गेट संख्या दो में एक रेलिंग वीआइपी के लिए रखी जाएगी। जबकि गेट संख्या पांच से दिव्यांगों को प्रवेश दिलाया जाएगा।