Banke Bihari Mandir: बांकेबिहारी पर भारी भीड़ से बिगड़े हालात, तीन महिलाएं बेहोश; बिना दर्शन के लौटे कई श्रद्धालु

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। बांकेबिहारी मंदिर में रविवार को भीड़ के दबाव से श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ गया। अधिक भीड़ के कारण सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आईं। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्ग श्रद्धालुओं की चीख निकलती रही। मंदिर के अंदर व बाहर गलियों में भीड़ श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ाती रही। तमाम श्रद्धालु बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए।

जगमोहन से दर्शन बंद होने से आंगन में धक्का–मुक्की, श्रद्धालु हुए परेशान

बांकेबिहारी मंदिर के पट खुलने से पहले ही रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। जैसे ही मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालु अंदर दर्शन करने पहुंच गए। कुछ देर में ही मंदिर के अंदर ठहराव ने हालात बिगाड़ दिए। जगमोहन में प्रवेश बंद किए जाने से आंगन में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। इससे धक्कामुक्की के हालात बन गए। सुरक्षा गार्डों को भी भीड़ व्यवस्थित करने में खासा पसीना बहाना पड़ गया। श्रद्धालुओं को दर्शन कर जाने को कहा गया।

मंदिर के बाहर गलियों में रही अधिक भीड़, मंदिर तक पहुंचने में लगा समय वहीं भीड़ अधिक होने के कारण लोगों को रास्तों में बनाए गए बैरिकेडिंग पर श्रद्धालुओं को रोका जाने लगा। ऐसे में यहां भी भीड़ का दबाव बढ़ गया। श्रद्धालु परेशान होने लगे। जैसे ही बैरिकेडिंग खोली जाती, श्रद्धालु दौड़कर मंदिर की ओर जाने लगते। इस तरह के दिनभर हालात बने रहे। भीड़ के दबाव में महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग श्रद्धालुओं की चीख निकलती रही। अनेक श्रद्धालु बिना दर्शन के ही लौट गए। दोपहर में मंदिर के पट बंद होने के बाद शाम को पुन: खुले तो इसी तरह के हालात बनते रहे।

तीन महिलाएं बेहोश

बांके बिहारी मंदिर में रविवार को भीड़ के दबाव के कारण तीन महिलाएं बेहोश हो गईं। कई श्रद्धालुओं को भी खासी परेशानी हुई। हरियाणा के रैवाड़ी जिले के पाड़ला गांव की 56 वर्षीय पूनम देवी रविवार सुबह साढ़े दस बजे गली नंबर एक की लाइन में लगी थीं। भीड़ के दबाव में अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। भीड़ इतनी अधिक थी तुरंत सहायता पहुंचाना मुश्किल हो गया। किसी तरह सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें 12 बजे अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली की 75 वर्षीय पूनम शेट्टी करीब 11 बजे बीपी लो होने के कारण अचेत होने लगी। स्वजन उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय लाए। नोएडा की 62 वर्षीय रितु की भी भीड़ के दबाव में तबीयत खराब हो गई।

सीएमएस डा. वंदना अग्रवाल ने बताया कि तीनों महिलाओं को हाइपरटेंशन, कमजोरी व अत्यधिक भीड़ से उत्पन्न तनाव के कारण समस्या हुई। सभी का उपचार कर स्थिर हालत में घर भेज दिया गया।



भीड़ ने रोके कदम, चिकित्सीय टीम तक न पहुंच सके श्रद्धालु

भीड़ के दबाव के कारण एक बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ गई। स्वजन उन्हें स्वास्थ्य टीम तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो सके। काफी देर बाद महिला को उपचार मिल सका।