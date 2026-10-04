बांकेबिहारी मंदिर में छुट्टी पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़: दर्शन को तरसे श्रद्धालु, चीख उठे बच्चे और महिलाएं

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। तीन दिन की छुट्टी क्या मिली, ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन की आस में श्रद्धालुओं की भीड़ उम़ड़ी। दिल्ली-एनसीआर के साथ आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शनिवार को मंदिर पहुंचे। आराध्य की एक झलक पाने की चाह में घंटों भीड़ के बीच खड़े रहे। गर्मी और भीड़ के दबाव से कई श्रद्धालु बेहाल नजर आए।

बैरियर खुलते ही आगे बढ़ने की होड़ में बच्चे और महिलाएं पीछे छूटते रहे और उनकी चीख निकलती रही। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिसकर्मियों को भी खूब पसीना बहाना पड़ा। शनिवार सुबह छह बजे से ही बांकेबिहारी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। समय बढ़ने के साथ भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को नियंत्रित करना शुरू किया।