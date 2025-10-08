Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुआ ने हंटर से लगाई 3 साल की भतीजी की पिटाई, लोगों ने मासूम को चीखता देखकर बुलाई पुलिस

    By jitendra kumar gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:30 AM (IST)

    मथुरा में एक महिला ने अपनी तीन वर्षीय भतीजी को हंटर से पीटा। बच्ची की मां की मृत्यु के बाद बुआ उसे अपने साथ लाई थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया लेकिन दादी द्वारा लिखित माफी मांगने और भविष्य में ऐसी घटना न करने की चेतावनी पर उसे छोड़ दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    मासूम को हंटर से पीटा, पुलिस ने बुआ को पकड़ा

    जागरण संवाददाता, मथुरा। भाभी की मृत्यु के बाद भतीजी को पालन-पोषण के लिए लेकर आई एक बुआ ने किसी बात को लेकर उसकी हंटर से पिटाई कर दी। तीन वर्षीय मासूम रोते हुए घर बाहर निकली तो लोगों के सामने महिला ने फिर उसे पीट दिया। लोगों की सूचना पर पुलिस ने बुआ को हिरासत में लेकर बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया। दादी के लिखित में माफी मांगने पर पुलिस ने बुआ को हिदायत देकर छोड़ दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाभी की मृत्यु पर पालन-पोषण को भतीजी को साथ लाई थी बुआ

    हाईवे थाना क्षेत्र के मायापुरम कालोनी की रहने वाली एक महिला मंजू ने सोमवार शाम को तीन वर्षीय भतीजी की हंटर से पिटाई कर दी। मासूम रोती हुई घर के बाहर निकल आई तो महिला ने उसे सड़क पर भी पीटा। इसे देखकर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मासूम को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया।

    दादी के लिखित माफी मांगने पर बुआ को हिदायत देकर छोड़ा

    आरोपी महिला मंजू मासूम की बुआ है। उसकी मां की मृदादी के लिखित माफी मांगने पर बुआ को हिदायत देकर छोड़ात्यु के बाद वह आगरा के कुबेरपुर निवासी भाई सुनील के पास से यह कहकर भतीजी को ले आई थी कि उसके बच्चे नहीं हैं। वह बच्ची का पालन-पोषण करेगी। जिला अस्पताल में मासूम ने बताया कि पापा ने मम्मी की मृत्यु के बाद उसे छोड़ दिया और अब बुआ ही उसकी मम्मी है, लेकिन वह उसे आए दिन पीटती हैं।

    हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि महिला को भविष्य में इस तरह की घटना को अंजान न देने के आश्वासन पर छोड़ा गया है। भविष्य में कोई घटना सामने आएगी तो प्रार्थना-पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।